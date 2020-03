Thomas Gottschalk war als Moderator für die "Die Goldene Kamera 2020" eingeplant. Jetzt muss er sich gedulden. Die für 21. März geplante Veranstaltung wird verlegt. Sie findet am Samstag, 12. November, statt. (2019 Getty Images/Joshua Sammer)

Es geht jetzt Schlag auf Schlag: Vor allem in der Entertainmentbranche wird in diesen Tagen aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus eine Großveranstaltung nach der anderen abgesagt. Jetzt hat es die „Goldene Kamera“ erwischt.

Die Gala, die eigentlich im ZDF mit Thomas Gottschalk als Moderator hätte übertragen werden sollen, wird „wegen des Coronavirus nicht wie geplant am 21. März stattfinden, sondern auf den 12. November 2020 verschoben“, heißt es in großen Lettern auf www.goldenekamera.de/. Die Funke Mediengruppe habe diese Entscheidung „auf Grundlage der Risikobewertung von Großveranstaltungen des Robert-Koch-Instituts und der Empfehlungen des Krisenstabs der Bundesregierung in Abstimmung mit dem ZDF und den Partnern der Veranstaltung getroffen“.

Andreas Schoo, Geschäftsführer der Funke Mediengruppe, betonte, dass man die Entscheidung schweren Herzens getroffen habe. „Angesichts der sich täglich ändernden und beschleunigenden Entwicklung mussten wir aber so handeln, denn an erster Stelle steht die Gesundheit unserer Gäste, der Partner, des Publikums sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam mit dem ZDF als ausstrahlendem Sender und dem Flughafen Tempelhof als Veranstaltungsort haben wir uns mit dem 12. November 2020 bereits auf einen Ausweichtermin verständigt.“ Obwohl bereits feststand, dass es die letzte „Goldene Kamera“-Verleihung sein würde und 2021 keine weitere Gala geplant ist, will man es sich in diesem Jahr nicht nehmen lassen, noch einmal im großen Stil die Branche hochleben zu lassen. „Wir wollen unseren Preisträgerinnen und Preisträgern einen würdigen Rahmen bereiten und mit all unseren Gästen eine glanzvolle Gala feiern“, erklärte Schoo.