Ebony Bones - Nephilim

Es wäre leicht, sich Ebony Bones über ihre knallige Selbstinszenierung anzunähern. Darüber, dass sie mal Klassenkameradin von Amy Winehouse war. Oder über ihre Rolle in einer Seifenoper, für die sie bei einem britischen Fernsehpreis mehrfach in der Kategorie „Sexiest Female“ nominiert wurde. Dass derlei Oberflächlichkeiten dieser multitalentierten Dame nicht gerecht werden, sollte aber schon ihr Künstlername verraten. Ebony Bones beschäftigt sich mit der Identität und dem Kampf um gesellschaftliche Teilhabe schwarzer Menschen und unterlegt ihre Botschaften mit einem sehr eigenständigen Sound. Das gilt auch für ihr inzwischen drittes Album „Nephilim“.

Dass Ebony Bones die Zügel bei der Produktion selbst in der Hand hält, merkt man schon dem Titelsong an. Marschtrommeln, die klingen wie Pistolenschüsse, und sich in Rauschen auflösende Hi-Hats untermalen ihre Erzählung von einem heiligen Krieg. Stand ihr Debüt „Bone Of My Bones“ 2009 noch eher im Zeichen von Riot-Grrrl-beeinflusstem Disco-Punk, hat sich Ebony Bones inzwischen zu einer versierten Produzentin von Leftfield-Elektronika entwickelt.

Bunt is beautiful: Ebony Bones fällt seit jeher durch ihre schrille Inszenierung auf. (Antonello Trio)

Die ersten Anspielstationen leiden ein wenig unter dem großen Pathos der Texte. Man glaubt, sich in einer dystopischen Inszenierung der Offenbarung des Johannes wiederzufinden, wenn sie die Worte „From genesis to revelations“ singt. Sie prangert an, dass Gesetzeshüter bei der Bekämpfung von Kriminalität häufig selbst zu Gewalttätern werden. Den Refrain von „Police & Thieves“ unterstützt ein Kinderchor.

Aussagekräftiger wird es auf der zweiten Hälfte des Albums. „This Used To Be A Lovely Country“ verwendet ein Sample aus „Babylon“, einem Film über die Rassismus-Erfahrungen eines Londoner Reggae-Soundsystems in den frühen 80-ern. Mit „No Black In The Union Jack“ schlüpft Ebony in die Rolle von besorgten Bürgern und Britain-First-Supportern, deren Message sie mit einem tanzbaren Jungle-Beat und ihrer eigenen Identität konterkariert. Auf „Bone Of My Bones II“, dem Sequel zu einem Song auf ihrem Debütalbum, treten die klassischen Einflüsse in den Vordergrund. Mit Beteiligung des Pekinger Philharmonie-Orchesters betrauert die Künstlerin den Untergang der Demokratie.

Ebony Bones findet auf ihrem dritten Album die bis dato schlüssigste Sprache für ihren politischen Art-Pop, der teilweise aber unter zu vielen Stilbrüchen und einer zu sehr um Pathos bemühten Sprache leidet. „Niphilim“ ist noch nicht der ganz große Wurf, vor dem Hintergrund weltweit wachsender nationalistischer Strömungen aber Ebony Bones' bisher relevantestes Werk. Man sollte diese Künstlerin weiterhin auf dem Schirm haben.