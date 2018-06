Nine Inch Nails - Bad Witch

Es waren zuletzt nur kleine Happen, aber immerhin kamen sie mit steter Regelmäßigkeit. Und, noch wichtiger: Es „passiert“ endlich mal wieder etwas bei den Nine Inch Nails. Nachdem sich Bandkopf Trent Reznor auf den letzten regulären Alben mit heimlichem Pop-Appeal und verkopften Elektrobeats den Tanzflächen annäherte, ohne wirklich irgendwo anzukommen, setzte er vor zwei Jahren zu einer kleinen Rekapitulation seines bisherigen Oeuvres an, bei der sich gleichzeitig auch so etwas wie ein Umbruch andeutete. Aus der Andeutung wird mit „Bad Witch“ ein deutliches Statement: Reznor ist mit inzwischen 53 Jahren zu dem musikalischen Ekel geworden, von dem viele Fans insgeheim schon lange träumten.

Angefangen hat es 2016 mit „Not The Actual Events“, der ersten EP einer Trilogie, die zunächst wie eine Rückbesinnung auf jene brutal-schöne Phase in den 90-ern wirkte, als die Nine Inch Nails noch echten Industrial Rock spielten. Reznor sei wieder ganz der Alte, hieß es da. Mit „Add Violence“ knüpfte der Grammy- und Oscargewinner 2017 dann aber doch wieder an sein umstrittenes, elektronisch verspieltes Spätwerk an. Doch da war mehr: Er begann, den klassischen Nine-Inch-Nails-Sound zu hinterfragen, ihn zu dekonstruieren und neu zu denken. Mit der dritten EP „Bad Witch“ führt Trent Reznor diese musikalische Erzählung nun zu einem schlüssigen Ende.

Trent Reznor driftet mit "Bad Witch" weiter in seine schwer zugängliche Klangwelt ab - und es ist durchaus spannend, ihm zu folgen. (Universal Music)

Wenn man alle Hooks, Melodien und Harmonien in eine Tonne wirft, sie mit Batteriesäure übergießt und anzündet, dann hat man ungefähr ein Bild davon, wie die Nine Inch Nails im Jahr 2018 klingen. Es gibt da, wo früher bei aller Anti-Ästhetik so viel Schönes war, nichts Gefälliges mehr. Kaum Struktur, wenig Ordnung, nichts, woran man sich festhalten kann und definitiv auch nichts, was nach einem Hit klingt.

Reznor verzerrt seine Stimme schon auf dem Elektro-Punk-Opener „Shit Mirror“ ins Quasi-Unerträgliche, knüppelt mit hektischen Breakbeats und schroffen Gitarrenriffs vor sich hin, macht Lärm - und das ist noch der eingängigere Part von „Bad Witch“. Nach einem weiteren garstigen Noise-Stück („Ahead Of Ourselves“) geht der Takt dann endgültig flöten, und im weiteren Verlauf, in dem Trent Reznor im Stile eines John Zorn erstmals auch mit einem Saxofon experimentiert („Play The Goddamn Part“), werden die Stücke nur noch unverdaulicher. Es endet mit cineastischen, dystopischen Geräusch-Kaskaden.

Man kann natürlich fragen: Was ist los mit diesem begnadeten Musiker, der jederzeit ein weiteres Nummer-1-Album für die Alternative Charts aufnehmen könnte? Dem könnte man entgegnen: Um kommerziellen Erfolg oder darum, ein möglichst breites Publikum zu bedienen, ging es Trent Reznor noch nie. Als er Ende der 80er-Jahre das Industrial-Rock-Projekt Nine Inch Nails ins Leben rief, spielte er Musik, für die es damals keinen nennenswerten Markt gab. Im Vordergrund stand für ihn stets die Umsetzung seiner künstlerischen Vision, und dahingehend bleibt er sich auch mit „Bad Witch“ treu.

Ein wenig muss Reznor womöglich aufpassen, dass er mit dem bereits angekündigten nächsten Album nicht komplett ins Kauzige abdriftet. Seine radikale Herangehensweise ruft aber doch Bewunderung hervor, und bei aller Sperrigkeit der neuen Songs muss man auch festhalten: In diesem Extrem ist Trent Reznor als fortgeschrittener Klang-Tüftler sehr gut aufgehoben.