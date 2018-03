Mit ihrer "Fare Thee Well Tour 2018" verabschiedet sich Joan Baez von ihren Fans. (Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Folklegende Joan Baez verabschiedet sich in den Ruhestand: Die New Yorkerin, die in den 60er-Jahren eine der wichtigsten musikalischen Stimmen gegen den Vietnam-Krieg war und mit ihrem virtuosen Gitarrenspiel nicht nur Bob Dylan begeisterte, kündigte auf Facebook ihre letzte Tournee an. Ab September werde sie mehrere Shows in den USA spielen und anschließend keine Konzerte mehr geben. Ein Hintertürchen ließ sich die 77-Jährige allerdings offen, sollte sie die Lust auf Auftritte eines Tages doch wieder packen: In ihrer Facebook-Nachricht schrieb Baez lediglich, nicht mehr „formell“ auf Tour gehen zu wollen.

Vor ihrer umfangreichen US-Konzertreise spielt Joan Baez ab Anfang März unter dem Titel „Fare Thee Well Tour 2018“ Dutzende Liveshows in Europa, darunter auch acht Termine in Deutschland. Am 2. März veröffentlicht die Sängerin außerdem ihr neues Studioalbum „Whistle Down The Wind“.