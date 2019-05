Ein ganz besonderes Bewerbungsgespräch: Für einen Geschäftsführerposten in einem seiner Unternehmen nimmt Jochen Schweizer in der ProSieben-Show "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" elf Bewerber mit auf eine Weltreise. Dort erwarten sie harte Prüfungen. (ProSieben)

Viehtreiben in der afrikanischen Savanne, auf einem Schwebebalken in schwindelerrengenden Höhen oder beim Funsport-Geräteverleih am Strand von Ibiza: Was sich zunächst nach einem Abenteuertrip um die Welt anhört, ist für elf Kandidaten bitterer Ernst. Denn für die Teilnehmer der neuen ProSieben-Show „Der Traumjob - bei Jochen Schweizer“ geht es um nichts weniger als einen Job bei Unternehmer Jochen Schweizer, inklusive sechsstelligem Jahresgehalt. „Ich suche einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin für eines meiner Unternehmen und nehme meine Bewerber mit auf eine außergewöhnliche Reise rund um die Welt“, kündigt der 61-Jährige an.

Ob in Norwegen, Kenia oder Thailand: Die Anwärter auf den Posten erwarten harte Prüfungen, in denen sie Fähigkeiten wie Teamwork, Führungsqualitäten und Kommunikationsstärke unter Beweis stellen müssen. Dabei stehen die Orte, an denen die Gruppe Halt macht, in enger Verbindung zum Leben Jochen Schweizers. „Ich führe meine Bewerber an Orte, die mein Leben geprägt haben und mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin“, erklärt er.

Jochen Schweizer gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer. Nun sucht er mittels einer TV-Show einen Geschäftsführer und bietet die Aussicht auf ein sechsstelliges Jahresgehalt. TV-Erfahrung konnte der 61-Jährige bereits durch sein Engagement in der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" sammeln. (VOX / Bernd-Michael Maurer)

Welcher Kandidat sich am besten schlägt und am Ende eine Schlüsselposition in einem von Jochen Schweizers Unternehmen einnimmt, entscheidet sich ab Dienstag, 9. Juli, wenn die erste von sechs Folgen bei ProSieben ausgestrahlt wird.