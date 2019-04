Jetzt muss es mal miteinander gehen, statt immer nur gegeneinander: Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf treten in einer neuen Show gegen den Sender ProSieben an. (ProSieben / Andreas Franke)

Man soll nicht die Hand beißen, die einen füttert, heißt es. Aber Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hatten ja schon immer ihre eigenen Spielregeln. Für eine neue Show-Idee ihres Haussenders ProSieben treten die in Hassliebe verbundenen TV-Unterhalter mal nicht gegeneinander an, sondern ausnahmsweise im Team - und das auch noch gegen den Brötchengeber. „Joko und Klaas gegen ProSieben“ ist das Format prägnant betitelt. Der Sender beschreibt das Spiel-Konzept so: „Moderatoren, Redaktionen, ganze Sendungen - alle werden von Joko und Klaas zum sendungsübergreifenden Kräftemessen in verschiedenen Spielrunden eingeladen. Ihre Gegner und die zugehörigen Aufgaben werden Joko und Klaas von ProSieben vorgesetzt.“

Mindestens so spannend wie die einzelnen Spielrunden dürften die Folgen sein, die sich aus dem Kräftemessen der ungewöhnlichen Art ergeben. „Triumphieren die beiden Showmaster über ihren Arbeitgeber, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz im Programm zur freien Gestaltung“, heißt es in einer Mitteilung. „Geht ProSieben als Sieger aus dem Abend hervor, müssen sich Joko und Klaas bedingungslos in die Dienste ihres Senders stellen und werden mit quälend-schikanierenden Aufgaben konfrontiert.“

Joko Winterscheidt und Klaas-Heufer Umlauf haben für ProSieben ein neues Show-Konzept entwickelt. (2018 Getty Images)

„Drei Stunden Show, um am Ende 15 Minuten Spaß zu haben - so lässt sich unsere gesamte Karriere beschreiben“, kommentiert Joko Winterscheidt das Sendungskonzept angemessen ironisch. Und Klaas Heufer-Umlauf, der im Zuge der „Duell um die Welt“-Showreihe schon ganz andere Herausforderungen gemeistert hat, umtreibt vor allem eine Sorge: „Ich bin in Vulkane geklettert, wurde von einem Hai gebissen und bin von so ziemlich jedem Gebäude der Welt gesprungen. Wenn wir jetzt gemeinsam gegen unseren Sender antreten sollen, bin ich eher amüsiert.“ Sorgen mache ihm bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ nur eines: „das 'und'.“

Produziert wird die Show von der F.L.O.R.I.D.A TV GmbH. Die Premieren-Ausgabe ist für Frühjahr angekündigt.