Am 7. November 2018 wurde die amerikanische Songwriter-Ikone Joni Mitchell 75 Jahre alt. Selbst singen kann sie nach mehreren schweren Krankheiten, darunter ein Schlaganfall, nicht mehr. Also sangen Freunde, Weggefährten und prominente Fans ihre Lieder. Der Live-Mitschnitt einer zweitägigen Geburtstags-Gala in Los Angeles bringt so illustre Stimmen wie die von Chaka Khan, Norah Jones, Kris Kristofferson, James Taylor, Brandi Calile, Rufus Wainwright oder Seal zu Gehör. Sehr emotional wird es - Joni Mitchell saß an einem der beiden Aufzeichnungsabende, ihrem Geburtstag, im Publikum - als Graham Nash, für einige Jahre Jonis Lebensgefährte, den für sie geschriebenen Klassiker „Our House“ anstimmte und das Publikum textsicher mittat.

16 Live-Stücke umfasst die Auswahl „Joni 75: A Joni Mitchell Birthday Celebration“. Ein Konzertfilm, der das Ereignis im „Music Centre“ von Los Angeles dokumentiert, lief im Februar in ausgewählten US-Kinos. Auf eine DVD- oder sonstige Bewegtbild-Veröffentlichung des warmherzigen, musikalisch hochklassigen Events darf man also hoffen. Und das nicht nur, weil die zurückgezogen lebende Kunst- und Poplegende Joni Mitchell auf der Bühne selbst ihre Geburtstagskerzen ausgebläst.

Außenstehenden ist es nicht immer leicht zu vermitteln, warum Joni Mitchell die größte Sängerin und Songwriterin aller Zeiten ist. Zu dieser würde sie mit Sicherheit gekürt, wenn man eine repräsentative Umfrage unter US-Musikern ab einem gewissen Alter durchführen würde. Sicher ist, die 1943 geborene Kanadierin mit der engelsgleichen Stimme, den flirrend hypnotischen Gitarrenschlägen und berührend-kunstvollen Texten, die sich vor keinerlei prämierter Lyrik dieses Planeten verstecken brauchen, hatte nur eine überschaubare Anzahl kleinerer und mittlerer Hits. Dennoch kamen viele von Jonis Weggefährten und Fans unterschiedlichen Alters in den „Music Centre“ von Los Angeles, um ihre Musik zu feiern.

Ekstatische Meditation mit Kojotengeheul

Um den oft gecoverten Mitchell-Kompositionen neues Leben einzuhauchen, gehen die Geburtstagsgäste unterschiedliche Wege: Los Lobos („Dreamland“, „Nothing Can Be Done“) versuchen es schmissig rhythmisch. Die wieder aus der Versenkung aufgetauchte Chaka Khan zeigt - in erstaunlich guter Comeback-Form - die Soulseite der Folk-Komposition „Help Me“, während Rufus Wainwright mal eher konventionell („All I Want“) und dann wieder in gewohnter balladesker Verschwendungssucht („Blue“) am großen Rad der Pop-Kunst dreht.

James Taylor, ebenfalls ein Weggefährte Joni Mitchells aus den mythischen Tagen des Laurel Canyons, singt Klassiker wie „River“ und „Woodstock“ mutig mit neuen Melodiewegen, die anfangs tastend verschroben wirken - und dann doch den Weg ins Herz finden. Schön, wenn auch eher im konventionellen Sinne hochklassig, sind die Interpretationen von Norah Jones („Court And Spark“) und Emmylou Harris („The Magdalene Laundries“). Bemerkenswert: der Auftritt des über 80-jährigen Kris Kristofferson, der „A Case Of You“ klingen lässt, als wäre Johnny Cash noch einmal für eine allerletzte „American Recording“ aus dem Grab gestiegen.

Der geteilte Preis für die beiden schönsten Songs des Abends geht jedoch an Glen Hansard und Heidi Klums Ex-Lover Seal. Während Hansard, Star des Kinofilms „Once“, mit „Coyote“ eine enorm kraftvolle, frei flottierende Ballade mit echtem Kojoten-Geheul in ekstatisch-meditative Höhen treibt, ist Seals „Both Sides Now“ einfach grandios schön gesungen - und das ganz ohne jene Effekthascherei, die Seal zu dessen Hit-Zeiten so ein bisschen zum Nervbolzen machten. Man kann eben nicht viel verkehrt machen, wenn man eine außergewöhnlich gute Stimme mit einem überragenden Song paart. Eine Erkenntnis, die für einige Lieder an diesem besonderen Geburtstagsfest gilt.