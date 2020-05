Ratequatsch mit Horst Lichter: Wie wird sich der TV-Koch schlagen? (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Günther Jauch und sein Format „Wer wird Millionär?“ haben einmal mehr Grund zum Feiern: Bereits zum 40. Mal lädt er zu einem „Prominenten-Special“. Die Zuschauer erwarten an Pfingstmontag, 1. Juni, 20.15 Uhr, eine heitere Runde. Seinen kniffligen Fragen stellen sich diesmal Comedian und Schauspielerin Anke Engelke, TV-Koch und Trödelfuchs Horst Lichter, Schauspieler Henning Baum und Komikerin Ilka Bessin.

Witzige Randnotiz: Schon bei Horst Lichters erstem Auftritt am 4. Juni 2012 war auch Anke Engelke Teil des Rateteams. Während er 32.000 Euro gewann und an der Frage scheiterte „Wovon gibt es mehrere Tausend Arten? A: Schnuckelschnaken, B: Schnirkelschnecken, C: Schnörkelschnucken oder D: Schniedelschnepfen?“ (B wäre richtig gewesen), erreichte Engelke damals 125.000 Euro.

Ob Anke Engelke diesmal die Million knackt? Bislang schafftten dies nur drei Promis. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Beeindruckende Bilanz

Ohnehin sollte sich der Gastgeber Günther Jauch besonders vor Anke Engelke in Acht nehmen. Sie war bereits sechsmal dabei - und ihre Bilanz ist beeindruckend! Viermal erquizzte sie 500.000 Euro, zweimal 125.000. Das macht: 2.250.000 Euro für den guten Zweck. Ob ihr es diesmal gelingt, sich bei den Promi-Millionären einzureihen? Nur drei schafften das in 20 Jahren Promi-Special: Thomas Gottschalk (2008), Oliver Pocher (2008) und Barbara Schöneberger (2011).

Henning Baum feiert "WWM"-Premiere. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Nicht als sie selbst, sondern als Cindy aus Marzhan saß Ilka Bessin bereits zweimal auf Jauchs Ratestuhl. Auch ihre Gewinnsummen können sich sehen lassen: 500.000 und 125.000 Euro konnte sie erspielen. Henning Baum muss sich zum ersten Mal beweisen. Publikumsliebling Horst Lichter tritt zum zweiten Mal auf - hoffentlich bringt ihn nicht wieder Schneckenschleim ins Schlingern ...