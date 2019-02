Sebastian Vettel und sein neuer SF90 bildeten zumindest in der Vorbereitung ein bärenstarkes Gespann. Ob dies auch zum F1-Auftakt in Melbourne so sein wird, muss sich zeigen. (TVNOW / Lukas Gorys)

Ferrari feiert in diesem Jahr das Firmenjubiläum - 90 Jahre hat die altehrwürdige Rennkarrossenmarke schon auf dem knallroten Buckel. Dementsprechend sollte auch der neue Renner der Scuderia irgendwie nach dem eigenen „Runden“ benannt sein. Das wurde getan. SF90 heißt der rote Bolide, mit dem Sebastian Vettel in seiner nunmehr fünften Saison bei Ferrari endlich den Weltmeistertitel nach Maranello holen soll.

Die Vorzeichen hierfür stehen vor dem ersten Grand Prix im australischen Melbourne nicht schlecht. Vettel und eben der SF90 waren in der Vorbereitung zumeist das überzeugendste Gespann. Ob dem auch so bleiben wird, beispielsweise gegen den amtierenden Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes, wird sich jetzt beim Auftakt der neuen Formel-1-Saison zeigen. Gestartet down under wird in Melbourne. Wegen der Zeitverschiebung zu einer durchaus unchristlichen Zeit hierzulande. Ab 6 Uhr in der Früh stehen alle zehn Teams mit insgesamt 20 Fahrern am Start.

Bei RTL stimmt Florian König wie gewohnt als Moderator auf die Rennen der neuen Formel-1-Saison ein. (MG RTL D / Lukas Gorys)

Konkurrent zurück im Boot

RTL geht mit vertrautem Personal in seine mittlerweile 29. Saison ohne Unterbrechung. Experten sind wieder Nico Rosberg, Timo Glock und Christian Danner. Allerdings wird der Kölner Sender, der weiterhin für das Free-TV die Formel-1-Rennen zeigt, nicht mehr völlig ungestört seine Gerätschaften an den unterschiedlichen Rennstrecken rund um den Globus aufbauen können.

Früher selber Formel-1-Profi, mittlerweile RTL-Experte: Nico Rosberg (rechts). Florian König moderiert die Übertragungen der Rennen schon seit vielen Jahren. (MG RTL D / Lukas Gorys)

Auch Sky ist nach einjähriger Pause wieder in der Königsklasse des Rennsports dabei. Der Pay-TV-Sender kehrt unter dem Titel „Sky Sport F1“ an die Strecken zurück. Dieses Comeback soll kein kurzer Aufenthalt bleiben. Sky sicherte sich auch bereits die Rechte an der Saison 2020. Sky-Geschäftsführer im Bereich Legal, Regulatory und Distributions, Dr. Holger Enßlin, begründet die Rückkehr zur Formel 1: „Damit hören wir auf die Wünsche zahlreicher unserer Kunden, die die Art, wie wir die Formel 1 zeigen, im vergangenen Jahr vermisst haben.“

RTL beginnt seine Übertragung aus Melbourne beriets um 5 Uhr morgens. Moderator Florian König berichtet innerhalb des „Countdowns“ über alles Wissenswerte zum ersten Rennen der Saison.