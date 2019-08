Am 9. August eröffnet Jürgen Klopps Team vom FC Liverpool die neue Premier-League-Saison gegen die Aufsteiger von Norwich City. Die Spiele der englischen Liga überträgt ab dieser Saison wieder Sky. Bevor es losgeht, macht der Pay-TV-Sender nun mit einer emotionalen Video-Kampagne von sich reden. (Laurence Griffiths/Getty Images)

Nicht die deutsche Bundesliga, LaLiga in Spanien oder die italienische Serie A - in Fußballfachkreisen gilt die englische Premier League als beste Liga der Welt. Die Spiele von Manchester City, dem FC Liverpool und Co. gibt es ab kommender Saison wieder live bei Sky zu sehen, nachdem die Übertragungsrechte zuletzt bei Konkurrenz DAZN lagen. Die Rückkehr feiert der Pay-TV-Anbieter nun mit einer Trailerkampagne unter dem Motto „Das ist die Härte“. Zu sehen ist dabei auch der deutsche Trainer Jürgen Klopp, der die Qualität der Liga letzte Saison am eigenen Leib erleben musste. „Das aller Härteste an der Premier League ist, von 38 Spielen nur eins verlieren und nicht Meister werden“, meint der Liverpool-Coach im Video. Passend zum Claim des Trailers auch Klopps Einschätzung: „Es gibt hier Spieler, die sich erst auswechseln lassen, wenn ihnen ein Bein fehlt.“

Sky zeigt beginnend mit dem Eröffnungsspiel zwischen Klopps Team und dem Aufsteiger Norwich City am 9. August insgesamt 232 Spiele, was laut Andreas Lechner von Sky „das umfangreichste Live-Angebot aus der Premier League“ sei, das es in Deutschland bisher gab. Außerdem erklärte der Senior Vice President Sky Creative: „Unsere Vorfreude ist riesig - und genau diese möchten wir mit unseren Abonnenten teilen. In den Mittelpunkt der Kampagne stellen wir deshalb die Härte der Liga, deren Einzigartigkeit wir mit aktivierenden Motiven und Trailern auf den Punkt bringen.“