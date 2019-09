Bekommt sein eigenes Apple-Arcade-Abenteuer: Ubisofts Jump&Run-Altstar Rayman. (Ubisoft)

Am 19. September startet Apple mit seiner Spiele-Flatrate Apple Arcade durch. Wer das Abo für günstige fünf Euro im Monat bucht, der bekommt damit laut Hersteller noch in diesem Herbst Zugriff auf über 100 Games - vorausgesetzt, er besitzt iPhone, iPad, iMac-Computer oder Apple TV.

Namhafte Entwickler-Studios und Hersteller wie Revolution Software, Konami oder Capcom sind an Bord, die Apple Arcade sogar mit einigen speziell für die Plattform entwickelten Spielen versorgen. Große Spielemarken fehlen bisher jedoch im Portfolio.

Grafisch erinnert das sich über 48 Levels erstreckende Hüpfspiel an "Rayman Origins" und "Rayman Legends". (Ubisoft)

Darum mischt jetzt auch Ubisoft mit: Mit „Rayman Mini“ will der französische Hersteller einen Ableger seiner bekannten Jump&Run-Reihe exklusiv für den neuen Apple-Service liefern. Visuell erinnert das neue „Rayman“-Abenteuer stark an „Rayman Origins“ und „Rayman Legends“ - die letzten beiden Episoden in der Hauptreihe der seit 1995 aktiven Serie.

Wann genau „Rayman Mini“ erscheint, hat Ubisoft noch nicht verraten. Laut Hersteller werden allerdings neben Held Rayman auch dessen Freunde Globox und Barbara mit von der Partie sein - und das über immerhin 48 Level hinweg.