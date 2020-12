Drei Männer überfallen einen Studenten in dessen Wohnung und fragen ihn immer wieder nach Drogen. Doch das Opfer hat mit Betäubungsmitteln nichts zu schaffen. Das Trio will ihm nicht glauben. (ZDF / Saskia Pavek)

„Cold Cases“ werden Kriminalfälle genannt, die auch über die Dauer vieler Jahre oder sogar Jahrzehnte nicht geklärt werden konnten. Kam dabei ein Mensch unter bislang ungeklärten Umständen zu Tode und konnte ein Täter nicht gefasst werden, wird er nicht ad acta gelegt. Schließlich gilt: Mord verjährt nicht.

Auch in einer neuen Ausgabe des ZDF-Fahndungsklassikers „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ präsentiert Moderator Rudi Cerne einen dieser „Cold Cases“. Ein Filmbeitrag stellt das Verschwinden einer jungen Frau nach. Die damals 20-Jährige war nach einer Disco-Nacht allein auf dem Heimweg. Von Zeugen wurde sie an einer Landstraße noch kurz erblickt. Das war vor 33 Jahren! Seitdem wurde sie nie mehr wieder gesehen. Die Polizei geht bis heute von einem Gewaltverbrechen aus. Doch der entscheidende Hinweis auf die Ergreifung des Täters fehlt noch immer. Können die Zuschauer von „Aktenzeichen“ helfen?

Bei dem Überfall auf einen Studenten verlangen die Täter nach Drogen. (ZDF / Saskia Pavek)

Ein weiterer von „XY“ nachgestellter Fall befasst sich mit Tätern am falschen Ort. Drei Männer überfallen einen Studenten. Immer wieder fragen sie nach Drogen - doch damit hat das Opfer nichts am Hut. Am Ende verstehen die übermütigen Verbrecher: Hier sind sie offensichtlich falsch.