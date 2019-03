Als Klassenschönheit wird auch die Influencerin Hannah in der SAT.1-Serie "Meine Klasse - Voll das Leben" zu sehen sein. Ob damit das junge Publikum angesprochen werden kann? (Hannah)

SAT.1 drückt die Schulbank - im wahrsten Sinne des Wortes. Mit der neuen Serie „Meine Klasse - Voll das Leben“ will der Sender am späten Nachmittag Quote machen. Die Serie, die ab 25. März (immer werktags, 17 Uhr) probeweise für acht Wochen Einzug in das Programm erhält, erzählt von vier unkonventionellen Lehrern an einer Gesamtschule in Frankfurt am Main. Mit ungewöhnlichen Lehrmethoden wollen sie ihre Schüler auf die richtige Bahn bringen. Nebenbei haben die vier Protagonisten aber mit privaten Problemen zu kämpfen.

Da wäre zum Beispiel Franka (Nadine Baier). Sie brennt für ihren Beruf und engagiert sich mit Herzblut für die Belange ihrer Schüler. Aber auch ihre pubertierenden Zwillinge verlangen nach Aufmerksamkeit. Als noch dazu ein alter Bekannter in ihr Leben drängt, droht alles außer Kontrolle zu geraten. Ihr Kollege Robin (Martin Luding) ist bei seinen Schülern beliebt und für sein offenes Ohr bekannt. Doch als ein dunkles Geheimnis aus seiner Vergangenheit ans Licht kommt, bringt es den Lehrer aus dem Gleichgewicht.

Auch dank der Hilfe des YouTubers Oskar erhofft sich SAT.1 von seiner neuen Vorabendserie "Meine Klasse - Voll das Leben" gute Quoten. Der 17-Jährige wird in insgesamt drei Folgen zu sehen sein. (Dennis Lobert / Studio71 GmbH)

Paula (Claudia Funke) ist die Dritte im Bunde. Mit ihren unkonventionellen Lehrmethoden, die sie aus ihrem Job aus der Waldorfschule mitgebracht hat, bringt sie den Schuldirektor ein ums andere Mal zur Weißglut. Privat hat sie sich in ihren Kollegen Yasin (Davis Schulz) verguckt. Der charmante Schönling steht wegen seines coolen Auftretens auch bei den Schülerinnen hoch im Kurs. Doch ein pikantes Doppelleben macht ihm zu schaffen.

Ein erfolgreicher Neustart?

Mit der Schul-Serie "Meine Klasse - Voll das Leben" will SAT.1 ab sofort am Vorabend gute Quoten einfahren. Ab Montag, 25. März, läuft das Format immer werktags um 17 Uhr. (SAT. 1 / Guido Engels)

Schon 2017 testete SAT.1 „Meine Klasse - Voll das Leben“ über die Dauer von einer Woche aus. Die Rückmeldung war damals allerdings durchwachsen. Für einen erfolgreichen Neustart setzt der Sender nun auf prominente Gesichter, die besonders die junge Zielgruppe ansprechen dürften.

Interessant dürfte der Auftritt des Influencers „Oskar“ sein. Der 17-Jährige, der auf YouTube annähernd 450.000 Abonnenten angesammelt hat, tritt in einer Rolle als Schüler Chris auf, der seine Aggressionen nur schwer kontrollieren kann. Auch zu sehen sein wird die Influencerin Hannah. Sie spielt die Klassenschönheit Fiona und sorgt für ordentlich Liebeswirrwarr. In weiteren Nebenrollen treten der indische Star Suha Gezen, Jana und Sophia Münster („Hanni und Nanni“) und Marcel Saibert („Unter Uns“, „The Voice of Germany“) auf.

Im Mittelpunkt der neuen Serie stehen weniger die Schüler, sondern vielmehr ihre Lehrer. Einer davon ist der charmante Referendar Yasin (Davis Schulz). (SAT. 1 / Guido Engels)

Hinter der neuen Vorabendserie von SAT.1 steht die Constantin Entertainment GmbH. Peter Spielmann und Christian Rau führen Regie, das Drehbuch stammt von Thomas Rock, Marcel Lorenz, Olaf Köhler und Veronika Schütt.