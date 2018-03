Nach diesem Mann fahnden BKA und Staatsanwaltschaft.

Bundeskriminalamt (BKA) und Staatsanwaltschaft fahnden mit Fotos gemeinsam nach einem Mann, der im Verdacht steht, zwei Jungen mehrfach sexuell missbraucht und davon Bild- und Videomaterial im Internet verbreitet zu haben. "Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt gehen davon aus, dass die Tathandlungen in Deutschland stattgefunden haben", teilte das BKA am Montag mit.

Der Staatanwaltschaft und dem BKA liegen nach Angaben des BKA über 3800 Bild- und Videodateien vor, die den schweren sexuellen Missbrauch von zwei Kindern durch den Tatverdächtigen in mindestens zwölf Fällen dokumentieren.

Bei den Opfern handelt es sich um Jungen im Alter von sieben bis zehn Jahren. Die Aufnahmen wurden vermutlich seit Oktober 2014 angefertigt und 2017 auf einer Seite mit kinderpornografischen Inhalten im Darknet veröffentlicht.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte das BKA öffentlich nach einem Kinderschänder gefahndet. Mit Erfolg. Binnen weniger Tage wurde der Täter aus dem Landkreis Wesermarsch geschnappt.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Bundeskriminalamt Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 551 8444 sowie unter fahndung(at)bka.bund.de entgegen. Alternativ kann man sich an jede Polizeidienststelle wenden.