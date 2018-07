Die zweite "FarCry 5"-Erweiterung beamt Flieger-Ass Nick Rye auf den Mars. Im Hauptspiel gehörte Rye zu den Nebenfiguren und hatte die Aufgabe, dem Spieler Luftunterstützung zu geben. (Ubisoft)

Mit dem Vietnam-Add-On „Hours of Darkness“ für seinen Open-World-Shooter „FarCry 5“ hat sich Ubisoft bisher nur wenige Freunde gemacht: Anfängliche technische Schwierigkeiten sowie der geringe Umfang der Baller-Erweiterung haben dem Hersteller insbesondere auf Steam viele User-Rüffel eingebracht.

Jetzt ruhen die Hoffnung der Community auf dem nächsten Zusatz-Inhalt: Der hört auf den Namen „Lost on Mars“ und bringt genau das, was der Titel verspricht: Der Spieler schlüpft in die Rolle des bereits aus dem Hauptspiel bekannten Piloten Nick Rye, der an der Seite des naiven Hillbillys Hurk Drubman Jr. den roten Planeten bereist, um eine von dort drohende Alien-Invasion abzuwehren. Wie es sich für ein Abenteuer auf dem Mars gehört, werden Accessoires wie Raketen-Rucksack und Strahlenpistolen eingepackt - immerhin tummeln sich auf unserem Nachbarplaneten fliegende Monster und garstige Krabbeltiere.

Das erste Add-On "Hours of Darkness" versetzte den Spieler nach Vietnam. Leider stieß die Erweiterung wegen ihres geringen Umfangs von rund drei Spielstunden auf wenig Gegenliebe. (Ubisoft)

Wie „Hours of Darkness“ ist auch „Lost on Mars“ Bestandteil des rund 30 Euro teuren Season Passes, der Einzelkaufpreis dürfte bei rund zwölf Euro liegen.