Millionenfach werden hierzulande im letzten Monat des Jahres wieder Türen geöffnet. Und was für Türen!

Die netten kleinen Adventskalender, aus denen Kinderfinger im Dezember 24 Schokofiguren herauspulten, um sich dann an deren zweidimensionalen farbigen Abbildern auf dem eingepappten Plastikbehältnis zu erfreuen – sie sind schon lange nicht mehr en vogue.

Die Wartezeit-Überbrücker bis zum Höhepunkt des Konsumjahres werden vielmehr immer größer, immer voluminöser, immer inhaltsschwerer - und immer teurer. Sie sind quasi zu einer auf 24 Tage verteilten Prä-Bescherungs-Bescherung mutiert.

Kinder sind schon lange nicht mehr die alleinige Zielgruppe der ursprünglich mal als Zeitmesser und Zählhilfe für die Steppkes gedachten Teile. Heute gibt es spezielle Exemplare für jeden Typ und jeden Zweck.

„Foodies“ zum Beispiel (das sind Menschen, die Wert auf Qualität beim Essen legen, davon aber keine Ahnung haben müssen) können ihre Adventszeit mit Gewürz- oder Müsli-Kreationen aus dem Kalender bereichern. Oh, schau, heute ist Thymian drin! Was sich da wohl hinter der 24 verbirgt?

Das Angebot an Kalendern für Teenager ist so gigantisch wie die Inhalte. Die Heranwachsenden können sich zum Beispiel aus 24 Einzelteilen Automodelle oder sogar einen Fotoapparat zusammenbauen. Allerdings einen analogen. Hey, ihr Digital-Natives: Um damit zu fotografieren, braucht man einen Film! Vielleicht wären 24 verschiedene Anti-Pickelcremes hinter den Türchen die bessere Lösung.

Stichwort Cremes: In Kalendern für die holde Weiblichkeit verbergen sich meistens solche und andere Dinge für mehr "Beauty". Vorsicht, liebe Männer: Wer seiner Liebsten so ein Ding schenkt, kann schnell missverstanden werden.

24 Mal zum Höhepunkt

Dann schon lieber ein Ding mit unmissverständlicher Botschaft. Hinter Türchen verpackte Zum-Höhepunkt-Helfer gehören selbstredend auch zum adventlichen Kalender-Portfolio. Wie wäre es mit dem "Fetisch"-Exemplar? "Silent Night" heißt das Teil. Wäre allerdings schade, wenn's beim Ausprobieren der Kalender-Gaben bei einer stillen Nacht bliebe. Obwohl: Wenn der auf Tür 24 zu sehende rote Ball so verwendet wird, wie abgebildet, wird zumindest ein(e) Beteiligte(r) beim Praxistest Probleme haben, ihre/seine Extase zu vertonen. Es artikuliert sich halt schwer mit einem Ball im Mund. Interessant ist auch ein weiterer Kalender - der hat keine Türchen, sondern - 24 Schubboxen.

Den Advent schönsaufen

Männer können sich die Adventszeit auch profaner verschönen, genauer: schönsaufen. Für unsereins gibt’s 24 Alk-Einheiten in vielerlei Variationen, von der schnöden Bierdose bis hin zu teuren Spirituosen-Proben. Prost, damit kann man seine Leber schon mal gut vorbereiten auf das, was da über die Feiertage noch so Hochprozentiges auf sie zukommt!

Doch damit natürlich nicht genug. Männer sind schließlich Macher, und was liegt da näher, als für sie mit Werkzeug gefüllte Adventskalender anzubieten. Irgendwann werden diese Teile mal groß wie ein Schrank sein, wenn das so weiter geht. Und ich kann sie schon hören, die Freudenschreie: Hurra, hinter Tür 24 verbirgt sich eine Werkbank! Damit kann sich der Papi dann am Heiligabend sogleich in den Hobby-Keller verziehen. Natürlich nicht, ohne sich vorher über das Paar Socken gefreut zu haben, für das das Familien-Budget angesichts der Kosten für so einen Adventskalender gerade noch gereicht hat.

Die Adventskalendermacher denken aber auch an das leibliche Wohl. Wer keine Ahnung vom Kochen hat, der kann zum Kalender mit 24 Rezepten für einen Kochautomaten greifen. Vorausgesetzt natürlich, man hat das dazu passende Gerät schon in der Küche stehen und bekommt es nicht erst am Heiligabend. Und, ganz wichtig: Es wird vorausgesetzt, dass man mehr als eine Tiefkühlpizza bevorratet hat.

Fresschen hinterm Türchen

So skurril das alles schon ist, es kommt noch besser: Auch für die lieben Haustiere gibt’s heutzutage Adventskalender. Da kann sich Kater Fritzchen zum Beispiel über verschiedene Sorten Huhn in der täglichen adventlichen Fresschen-Dosis freuen. Dumm nur, dass Katerle alleine nicht rankommt an die Leckerlis. Da ist die Tatzenmotorik nicht fein genug. Was natürlich ebenso für Fiffis gilt – auch die brauchen Herrchen oder Frauchen als Türchenöffner, um sich die Adventszeit mit einem Fress-Kalender-Inhalt schmecken lassen zu können. Dazu passt dann immerhin das lustige Rentier-Geweih-Imitat aus dem Ein-Euro-Laden. Ho ho! Der gemeine Haus-Hamster ist allerdings noch nicht als Kalender-Zielgruppe ausgemacht worden. Oder? Ich würde echt am Rad drehen, wenn’s so wäre.

Selbst für Menschen, denen die Vorweihnachtszeit gehörig auf den Geist geht und die ihr Radio am liebsten in die Tonne treten würden, wenn schon Anfang Dezember zum gefühlt 3000. Mal "Last Christmas" aus dem Lautsprecher quillt, haben findige Leute Adventskalender kreiert. Der „Anti-Adventskalender“ etwa birgt 24 in schwarzen Keksen verpackte Botschaften hinter seinen Türchen: Unter anderem mit „schönsten Verwünschungen“ und „virtuosen Beleidigungen“.

Meine Güte, wenn das der Weihnachtsmann wüsste!

Ich hol' mir auch in diesem Jahr einen dieser klassischen Adventskalender für einen Euro. Und öffne alle Türen auf einmal!

