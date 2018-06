Peter Rütten (links) und Oliver Kalkofe starten in die neue Staffel "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten". (Tele 5)

Mit Augenzwinkern kommentieren, was wirklich schlimm ist: Oliver Kalkofe und Peter Rütten widmen sich wieder „grandiosen Scheiß-Filmen der Extra-Klasse“. Ab Freitag, 3. August, 22.10 Uhr, startet auf Tele 5 die neue Sommerstaffel der gefeierten Reihe „SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten“. Als erstes der „acht Schund-Highlights“ der Kult-Show, die bis 21. September jeden Freitag ausgestrahlt werden, zeigt der Münchner Sender die wundervoll trashige Monster-Action „King Kong vs. Godzilla“. Der japanische „Creature-Klassiker mit legendären Kino-Monstern“ stammt aus dem Jahr 1962 - und lockte als erstes Aufeinandertreffen der beiden gigantischen Wesen Tausende in die Kinos.

Absolutes Highlight des „SchleFaZ“-Auftakts ist allerdings ein waschechter Monster-Kampf zwischen dem abermals lästerfreudigen Moderatorenduo: Im spektakulären „KingZilla“-Fight messen Kalkofe und Rütten ihre Kräfte. Ein Gigantenspektakel, das dem 60er-Jahre-Klassiker in nichts nachsteht. Kalkofe alias Kalkzilla verkörpert mit dem „GröMaZ“ - dem größten Monster aller Zeiten - einen der „Lieblingsschauspieler meiner Kinojugend“, der im Pappmaché-Kampf auf „The Godmaster of mad Movie Monkeys Himself, the One and only“ King Kong alias King Päter trifft. Bereits am Freitag, 6. Juli, findet sich die eingeschworene SchleFaZ-Fangemeinde zur Filmnacht in München ein: Ab 19.30 Uhr läuft im Mathäser Filmpalast „SchleFaZ: King Kong vs. Godzilla“.

Zur Premiere zeigen Kalkofe und Rötten den Klassiker "King Kong vs. Godzilla" - und treten selbst zum Kampf an. (Tele 5)

Weitere Infos zur „SchleFaZ“-Sommerreihe: https://www.tele5.de/tv/schlefaz/staffel-7