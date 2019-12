Die Welt des Macbeth besteht aus Schlachten. (ZDF/StudioCanal,)

2015 war das Jahr des Michael Fassbender. Der Hollywoodstar mit deutschen Wurzeln zeigte seine schauspielerische Bandbreite in drei sehr unterschiedlichen Filmen: Von dem Arthaus-Western „Slow West“ über das Apple-Gründer-Biopic „Jobs“ bis zur Shakespeare-Verfilmung „Macbeth“, die nach mäßigem Kinoerfolg bei 3sat nun erstmals im Free-TV zu sehen ist. Das Abgründige liegt Fassbender. Er und die als Lady Macbeth hervorragend besetzte Französin Marion Cotillard geben das Paar, das der Gier nach Macht verfällt.

Die Geschichte vom Aufstieg und Fall des Königsmörders fasziniert seit Jahrhunderten, auch weil der englische Dramatiker das Wesen der Menschen in ausdrucksstarken Worten erfasste. Die Schönheit der lyrischen Sprache zu erhalten, sie verständlich und zeitgemäß in Szene zu setzen - vor dieser Aufgabe stand Justin Kurzel („Die Morde von Snowtown“). Der australische Regisseur arbeitet dabei nie gegen die Sprache, sondern macht sie sich als komplexes Werkzeug zur Erzeugung von Spannung zunutze.

Die Macbeths träumen von der Herrschaft. (ZDF/StudioCanal,)

Besonders bei den Schlachtenszenen zeigt Kurzel seine meisterliche Fähigkeit zum Inszenieren. Er bleibt mit Wackelkamera nah dran am Kampf Mann gegen Mann, um das Getümmel dann von einem dichten Nebel verschlucken zu lassen. Der Regen prasselt, Körper erstarren im Sprung, in Zeitlupe wird mit schmerzverzerrtem Gesicht und Gebrüll gestorben. Dabei spritzen Dreck und Blut auf den rauen steinigen Boden. Umtost vom Schlachtengewirr befindet sich im Zentrum des Geschehens der Edelmann Macbeth, der mit totem Blick eine folgenschwere Erscheinung hat.

Eigenwillige Shakespeare-Verfilmung

Der Anfang vom Ende: Macbeth (Michael Fassbender) und seine Ehefrau (Marion Cotillard) sind am Gipfel ihrer Träume angelangt. (ZDF/StudioCanal,)

Wer Shakespeare neu verfilmt, muss eine eigene Vision zur Vorlage entwickeln, um sein Publikum zu fesseln. Visuell befindet sich dieser Film auf Augenhöhe mit Hollywood-Produktionen wie „300“. Verzichtet wird dabei auf den oft manipulativen satten Klangteppich - stattdessen sorgt der Bruder des Regisseurs mit ungewohnt klingenden Perkussionen für eine interessante musikalische Untermalung. Musik, die zur äußerst lebensfeindlichen und kalten Landschaft passt. Die Sonne geht in „Macbeth“ niemals richtig auf.

Bei Justin Kurzel ist Macbeth ein gebrochener Soldat, der unter einem Trauma leidet. Die Erscheinung der drei Hexen, die ihm prophezeien, dass er bald König sein werde, erklärt der Film als Halluzination eines Kriegers, der unter einem Posttraumatischem Stresssyndrom leidet. Das einsame Paar, das gerade sein Kind verloren hat, muss eine schmerzhafte Lücke in seinem Leben füllen und versteift sich darauf, ein Recht auf die Krone zu haben.

Lady Macbeth (Marion Cotillard) bereut, dass sie mitgeholfen hat, ein Monster zu erschaffen. (ZDF/StudioCanal,)

Kurzels „Macbeth“ überzeugt mit Hauptfiguren voll von Widersprüchen. Zarteste Gefühlsregungen werden von blutigsten Taten eingeholt, eine Intrigantin erlegt sich selbst die schauerlichste Buße auf. Die Klassikerverfilmung fügt neue Aspekte hinzu, begeistert mit grandiosen Hauptdarstellern und atemberaubenden Bildern, für die sich das Filmteam unter widrigsten Wetterbedingungen größten Strapazen ausgesetzt hat. Sprachlich gibt sich „Macbeth“ sehr anspruchsvoll - doch die Mühe lohnt sich.

Von Regisseur Justin Kurzel gibt es schon bald wieder einen neuen Film in den Kinos zu sehen. Im Frühjahr wird das Drama „The True History of the Kelly Gang“ erwartet. Darin erzählt der Filmemacher von Australiens legendärem Gangster Ned Kelly und dessen Rebellion gegen die Kolonialbehörden.