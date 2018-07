Es lebe der Punk: Jonas Nay ist als Martin Rauch auch in "Deutschland86" wieder undercover unterwegs. (UFA Fiction GmbH / Anika Molnar)

Spionage-Thriller im Kalten Krieg, ostdeutsche Hauptfiguren, internationaler Serien-Standard: Auf RTL kam „Deutschland83“ nicht gut an, während die Produktion weltweit Aufmerksamkeit erregte. Die logische Konsequenz: Die zweite Staffel unter dem Titel „Deutschland86“ wurde von Amazon übernommen, auf dessen Streamingportal Prime Video die zehn neuen Folgen nun ab 19. Oktober abrufbar sein werden.

Die Hauptfigur bleibt der Ex-NVA-Soldat Martin Rauch (Jonas Nay). Ihn hatte man nach den Ereignissen 1983 nach Afrika verbannt - und schickt ihn nun auf internationale Missionen, die ihn nach Angola, Südafrika, Libyen, aber auch nach Paris und Westberlin führen. Terror in Europa, Apartheid in Südafrika, Perestroika in der Sowjetunion - der Kontext, auf dem „Deutschland86“ aufbaut, ist wesentlich internationaler und umfassender geworden.

Die südafrikanische Apartheid wird in "Deutschland86" ebenso thematisiert wie der Terror und die Perestroika. (UFA Fiction GmbH / Anika Molnar)

Milizen mit Maschinengewehren, umherfliegende Dollarnoten, Action und Verschwörung - der Nachfolger des vielfach ausgezeichneten RTL-Formats „Deutschland83“ verspricht mehr als nur eine deutsch-deutsche Agentengeschichte zu werden. Gedreht wurde mit einem prominenten Cast, bestehend unter anderem aus Anke Engelke, Fritzi Haberlandt, Lavinia Wilson, Florence Kasumba sowie neben Nay den Hauptdarstellern Maria Schrader, Sonja Gerhardt und Sylvester Groth.