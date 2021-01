Barbara Schöneberger sammelt in der neuen Show Schulnoten ein. (2020 Getty Images/Pool)

Hefte raus, Klassenarbeit: Barbara Schöneberger hätte vermutlich eine gute Lehrerin abgegeben, in Sozialkunde, Deutsch oder in der Theaterklasse. In der neuen RTL-Showreihe „Zeugnis für Deutschland“, von der nun testweise eine erste Ausgabe ausgestrahlt wird, nimmt sie sich ihre TV-Kollegen zur Brust. Sie möchte von Promis wie Günther Jauch, dem Ex-„Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer sowie den Comedians Oliver Pocher und Ilka Bessin erfahren, wie es wirklich steht um das Land. Denn: Es gibt Noten!

Wie gut kickt aktuell die Nationalmannschaft?

In der neuen Show ermittelt Barbara Schöneberger Schulnoten: Was funktioniert gut, was weniger gut im Lande? (TVNOW)

Abgefragt werden Einschätzungen zu den Themen Umwelt, Sicherheit, Gesundheit, aber auch zu anderen Bereichen des öffentlichen Lebens - auch zum Status der Nationalmannschaft. In all diesen „Disziplinen“ möchte Barbara Schöneberger Zensuren verteilen - möglichst objektiv, versteht sich. Deshalb werden gute und schlechte Nachrichten aus dem bundesdeutschen Alltag aufgegriffen, diskutiert und schließlich bewertet. Und natürlich kommt auch „Volkes Stimme“ zu Wort: Auch die Zuschauer von RTL können über eine Internet-Notenvergabe mitmachen. Kleiner Tipp: Es ist nicht alles schlecht ...