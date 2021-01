Auch vor heimischer Kulisse dürften Sonja Zietlow und Daniel Hartwich kaum zärtlicher mit den Show-Kandidaten umgehen. (TVNOW / Stephan Pick)

Manchmal bleiben in diesen schwierigen Zeiten eben nur schöne Erinnerungen. Bei der RTL-Show „Ich bin ein Star - Die Dschungelshow“ kommt allerdings immerhin noch die bewährte Mischung aus Fremdscham, Ekel und Nervenkitzel dazu. Weil wegen der Reise- und Kontaktbeschränkungen durch die Pandemie nach langem Hin und Her doch nicht in Australien und auch nicht im zwischenzeitlich anvisierten Ausweichquartier auf einem Spukschloss in Wales gedreht werden kann, verlegt RTL das alljährliche „Dschungelcamp“ kurzerhand in ein deutsches Studio. Am Freitag, 15. Januar, 22.15 Uhr, fällt der Startschuss.

In der neuen Show begutachtet das bewährte Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich mit der gewohnten Mischung aus Häme und Härte neue „Prüflinge“. In 15 spätabendlichen Live-Eventsendungen soll der Kandidat bestimmt werden, der 2022 dann wirklich nach Australien fliegen darf - zur dann 15. „IBES“-Staffel in einer Jubiläumsausgabe.

Die 15 Folgen der Dschungelshow finden in einem deutschen Studio statt, weil RTL Corona-bedingt derzeit keine "Stars" nach Australien verfrachten kann. (TVNOW)

Dr. Bob begutachtet die Kandidaten - und deutsche Kakerlaken

Für die nun in heimischen Gefilden angesiedelte Showreihe werden natürlich trotzdem allerlei „Leckereien“ und Krabbeltiere angekarrt. Und das Spektakel findet auch unter kundigem Kennerblick statt: Extra aus Australien hat RTL für die Dauer der 15 Shownächte den beliebten Camp-Schutzengel „Dr. Bob“ einfliegen lassen. Gemeinsam mit Sonja Zietlow, Daniel Hartwich sowie vielen ehemaligen „Campern“ wird Dr. Bob auch Highlight-Momente früherer Staffeln Revue passieren lassen.

"Dr. Bob" heißt eigentlich Robert McCarron und ist einer der wichtigsten Sympathieträger der Dschungelshow. (2015 Getty Images/Andreas Rentz)

Und dann gibt es natürlich einen laufenden Live-Wettbewerb. Die Zuschauer vor Ort im Studio und an den Fernsehgeräten bestimmen jeweils einen Kandidaten, der die Show verlassen muss. Wer bis zum Finale durchhält, bekommt ein „Goldenes Ticket“ für Australien sowie 50.000 Euro Siegprämie. Ausgestrahlt wird das Finale am Freitag, 29. Januar, um 22.15 Uhr.