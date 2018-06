Kanye West gilt als einer der fleißigsten Männer im HipHop-Business. (Victor Boyko/Getty Images for Vogue)

Kanye West ist bekannt als äußerst fleißiger Produzent und Songschreiber, aber das traut man selbst ihm kaum zu: Wie „New York Times“-Journalist Jon Caramanica erfahren haben will, plant West die Veröffentlichung von 52 Alben in 52 Wochen. Caramanica zitierte den Rapper entsprechend in seinem Musik-Podcast „Popcast“.

Weitere Details zu der angeblich bevorstehenden Veröffentlichungsflut nannte Caramanica nicht, und von Kanye West wurde dahingehend auch noch nichts offiziell angekündigt. Zumindest kurzzeitig scheint der 41-Jährige den Ein-Album-pro-Woche-Takt aber durchaus halten zu können: Kürzlich veröffentlichte Kanye West sein neues Album „Ye“, auf das mit je einer Woche Abstand weitere vier Platten folgten und noch folgen, die er zuletzt für andere Musiker (unter anderem Kid Cudi) produzierte.