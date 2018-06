Mit "Ye" hat Kanye West einen Nachfolger zu seinem 2016er-Album "The Life Of Pablo" veröffentlicht. (Pascal Le Segretain / Getty Images)

Nachdem Kanye West sein neues Album am Donnerstagabend auf einer Party erstmals vorgestellt und per Livestream mit der Welt geteilt hat, ist „Ye“ jetzt auch über Dienste wie Spotify erhältlich. „Ye“ ist das zweite von fünf Alben, die West zuletzt produziert hat und im Wochenrhythmus veröffentlichen will. Den Anfang machte vor einer Woche „Daytona“ von Rapper Pusha T, anschließend soll „Kids See Ghost“ folgen, eine Zusammenarbeit von West und Kid Cudi.

Auf den sieben Tracks von „Ye“ beschäftigt sich West unter anderem mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels, die derzeit wegen einer einstigen Affäre mit Donald Trump für Schlagzeilen sorgt. Außerdem bezieht West Stellung zu seiner in die Kritik geratenen Äußerungen über Sklaverei.

Zuletzt hatte West 2016 das hochgelobte Album „The Life Of Pablo“ veröffentlicht. Schlagzeilen machte der Rapper in letzter Zeit vor allem wegen seiner Nähe zu US-Präsident Trump.