Heino - ... und Tschüss (Sony Music)

Eigentlich war es 2005 schon einmal soweit: Da tingelte Heino auf einer Abschiedstour mit 25 Stationen zum vermeintlich letzten Mal durch Deutschland. Fellbach, Soest, Tuttlingen, Mülheim an der Ruhr. Aber sie ließen ihn nicht gehen. „Heino, die Volksmusik braucht dich noch!“, flehten die Fans. Heino blieb also, aber statt einfach weiterzumachen, erfand er sich neu und wurde noch größer. Er nahm mit Rammstein-, Absolute-Beginner- und Die-Ärzte-Covern sein erstes Nummer-eins-Album auf und wurde damit vom enzianblauen Farblehrer zum Coolman of Schlager. Jetzt, da der 80. Geburtstag naht, soll aber wirklich Schluss sein. Es gibt wieder eine Abschiedstour, im Frühjahr 2019 startet sie. Hamburg, Köln, München, Stuttgart. Und es gibt schon jetzt das große letzte Album „... und Tschüss“.

Hätte der Mann mit der Brille und dem berühmten rollenden „R“ 2005 ein Abschiedsalbum aufgenommen - es wäre wohl eine ziemlich langweilige Angelegenheit geworden. Wahrscheinlich hätte er einfach nochmal die allerschönsten Volkslieder gesungen. Heute sind die Vorzeichen ganz andere, denn seit dem Album „Mit freundlichen Grüßen“ (2013), seit „Junge“ und „Sonne“ und Wacken, haben wir einen Heino 2.0, der plötzlich auch Metal-Versionen seiner eigenen Songs aufnimmt („Schwarz blüht der Enzian“) und bestimmt auch von einigen Hipstern heimlich gefeiert wird.

Wer ist Heino - und wenn ja wie viele? Auf dem finalen Album "... und Tschüss" präsentiert sich der Kult-Sänger noch einmal in seiner ganzen facettenreichen Pracht. (Dominik Beckmann)

Der alte Heino wurde mit seiner Musik gerne mal im Altenheim verortet, der neue Heino aber ist für alle da. Und zum Abschluss bekommt man auf „... und Tschüss“ definitiv den ganzen Heino. Da ist dieses ausdrucksstarke, schon vorab veröffentlichte Kraftwerk-Cover „Das Model“, das Heidi Klum gewidmet ist: „Vorr der Kamerrra da zeigt sie, was sie kann.“ Da ist auch eine ziemlich schräge Version des Trio-Hits „Da da da, ich lieb' dich nicht, du liebst mich nicht“. „So so du denkst es ist zu spät, aha / Und du meinst, dass nichts mehr geht, aha“ - das könnte genau der Song sein, der die WG-Party zwischen ausgelutschten Joints und leeren Alkopop-Dosen nochmal anheizt.

Es sollte offenbar auch ein Cover des Rammstein-Titels „Engel“ geben, das dann wohl aufgrund von Abstimmungsschwierigkeiten nicht auf Heinos finalem Album landete. Dafür singt Heino ein überraschend grimmiges Duett („Ich sterbe / ich lüge / ich treibe meine Spiele“) mit Wolfgang Petry („Ich atme“) - mehr „Kuuult!“ geht nicht. Und wer „seinen“ Heino da immer noch nicht hört: Es gibt auch noch eine launige Jazz-Version von „Mackie Messer“, Interpretationen von „Tage wie diese“, „Sternenhimmel“ und „Dieser Weg“ - und natürlich richtigen Hardcore-Schlager, etwa im neu komponierten Song „Bilder im Kopf (Angie)“, mit dem Heino die Kanzlerin meint.

Der große Star klinkt sich auf dem regulären Album (es gibt noch eine Bonus-CD mit diversen Klassikern) dann nach zwölf Songs aus. Sein Enkel Sebastian Kramm darf danach noch ein Ständchen singen („Der Junge mit der Gitarre“), und das allerletzte Wort in Heinos ellenlanger Diskografie hat schließlich Ehefrau Hannelore mit „Für dich soll's rote Rosen regnen“ - eine hinreißende Geste, ein hinreißender Song.

Als Ganzes betrachtet ist „... und Tschüss“ dann natürlich trotzdem ein ganz schöner Kraut-und-Rüben-Salat - allerdings einer, in dem viel Liebe steckt. Heino tritt nicht als der Provokateur ab, als der er zuletzt oft verstanden wurde. Er versammelt vielmehr alle in einem Kreis - die Schunkler und Hipster, die Omas und Enkel -, damit sie miteinander feiern. Besser kann man sich kaum verabschieden.