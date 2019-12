Ein Abschiedskuss, das Ende? - Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) versucht, mit einem von ihm eingeleiteten Wassereinbruch auf einem Kutter der Kommissarin Lona Vogt (Henny Reents) das Leben zu retten. (NDR / Georges Pauly)

Die Schreckensbotschaft kam bereits Ende April: „Letzter Einsatz für Henny Reents“, hieß es da. Sollte heißen: In der elften Folge am 06. Februar wird die Schauspielerin zum letzten Mal in der Serie „Nord bei Nordwest“ die Kommissarin Lona Vogt aus Schwanitz an der Ostsee spielen. Sie wird sterben im Film, ihre Nachfolgerin, Anja Schneider, spielt dann auch schon mit. Die Zusammenarbeit mit Henny Reents sei „wie ein Sechser im Lotto“ gewesen, so wird ihr vom Serienpartner Hinnerk Schönemann gedankt - „Jetzt freue ich mich auf das neue Abenteuermit Anja“.

Doch schon in der Folge „Dinge des Lebens“ (am 23. Januar) sieht es aus, als würde die Kommissarin bereits jetzt das Zeitliche segnen, weil sie nach einem Bombenanschlag in tiefes Koma verfällt. Der Anschlag hatte wohl ihrem Vater, einst in den Diensten des BND, gegolten. Wollte man Rache am Rächer üben? Lonas Vater hatte nach einem Anschlag auf ihn selbst und seine Familie vier Stasileute zur Strecke gebracht. Offensichtlich gibt es jedoch einen fünften.

Lonas Vater (Peter Prager,links) macht sich große Sorgen wegen des Bombenattentats auf Lona. Er erzählt das Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann). (NDR / Georges Pauly)

Weil Lona zum verabredeten Zeitpunkt auf einem Schiff auf eine Miene tritt und dort ausharren muss, bis sie dann doch dem Anschlag erliegt, heuert Tierarzt Hauke Jacobs wieder auf dem Kommissariat in Hamburg an, der alte Dienstausweis wird ihm von einem früheren Kollegen überbracht. Als hauptamtlicher Tierarzt füllt er dennoch nur die halbe Stelle aus, zur Ergänzung hat man ihm bereits einen Polizisten namens Leyendecker an die Seite gestellt. „Es gibt Schlimmeres“, sagt Hauke unverblümt.

Man muss es ihnen lassen: Die Macher des Küstenkrimis verstehen es, aus Serienblech durchaus Gold zu machen. Zwischen Kalauern und Witzen wird immer wieder Ernstes verrührt. So ist der Vortrag, den die behandelnde Ärztin den Besuchern Hauke und seiner Assitentin Jule hält, so schräg wie ergreifend. Im Koma, so erklärt sie, liefen die wichtigsten „Dinge des Lebens“ noch einmal ab wie in einem Film. Komisch und rührend ist es aber auch, wenn Jule (Marleen Lohse), am Krankenbett für die Todkranke mit zarter Stimme „Dancing Queen“ von Abba singt.

Lona (Henny Reents) ist auf dem Weg zu einer mysteriösen Einladung - die eigentlich ihrem Vater gegolten hat. (NDR / Georges Pauly)

Lona aber überlebt, man darf das sagen, weil die Kommissarin bereits in der nächsten Folge am 30. Januar noch einmal weiterwirkt. Ihr dann folgender Filmtod gibt allerdings Rätsel auf, vor allem weil es der Produktion laut Umfrage so prächtig geht. Im vergangenen Jahr wollten nahezu sieben Millionen, darunter viele junge Zuschauer, den eigenwillig verschrobenen Zwitter aus Tierpflege und Kriminalkomödie sehen.