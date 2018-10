Boy George & Culture Club - Life (BMG)

Sein erstes Soloalbum veröffentlichte er schon 1987, als DJ und Songschreiber hatte er durchaus auch seine Erfolge. Boy George war schon immer ein ausgesprochener Individualist, der darauf bestand, auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Aber, natürlich: Wer an den ewigen Paradiesvogel Boy George denkt, der denkt unweigerlich auch an Culture Club. Dabei war bei der New-Romance-Band, die mit Hits wie „Do You Really Want To Hurt Me“ oder „Karma Chameleon“ zu einem Aushängeschild der MTV-Ära wurde, ab Mitte der 80-er eigentlich nicht mehr viel los - abgesehen von Auflösungen, bandinternen Streitereien und verkorksten Comeback-Versuchen. Fast 20 Jahre nach „Don't Mind If I Do“ (1999, Platz 64 in den britischen Charts) melden sich Culture Club nun mit dem neuen Album „Life“ zurück. Das Timing könnte besser nicht sein.

Eigentlich erfolgte die Reunion schon 2014, als sich Boy George und sein Ex-Lover und Schlagzeuger Jon Moss endlich wieder zusammenrauften. Dem Vernehmen nach ist es heute ein respektvolles Nebeneinander. Die Fans von damals waren jedenfalls sofort wieder zur Stelle, mussten auf das Comeback-Album aber trotzdem vier Jahre lang warten. Warum es so lange gedauert hat, erschließt sich beim Hören von „Life“ ziemlich schnell: Die neuen Songs klingen sehr reif und ergeben zusammen ein erstaunlich substanzvolles Album, das auch höhere Ansprüche durchaus bedient. Nach einem Schnellschuss oder einer aufpolierten Zirkusnummer klingt hier nichts. Was Boy George und Culture Club liefern, soll und darf vielmehr als ernstzunehmende Kunst verstanden werden.

Boy George (zweiter von links) und Culture Club feiern mit "Life" ein gelungenes Comeback. (Rankin)

Die Musik auf „Life“ ist auch nie „einfach nur Pop“. Der Opener „God & Love“ ist eine atmosphärische Electronica-Nummer mit saftig wabernder Basslinie; in „Let Somebody Love You“ schwingt viel Reggae mit; „Bad Blood“ spielt mit Elementen aus Funk und Disco; in „Human Zoo“ wiederum kommt auch etwas Calypso-Feeling auf. Die Songs auf „Life“, allesamt gut abgehangen, könnten verschiedener kaum sein, aber die Stimme von Boy George, ebenfalls gut abgehangen, bringt sie eben doch erfolgreich auf einen Nenner. „Es steckt etwas Einzigartiges in dem, was wir machen“, erklärt der inzwischen 57-jährige Boy George im Interview, und es stimmt. Obwohl „Life“ nur ganz selten nach den Hits von früher klingt, hat sich die Band ihre musikalische Exotik bewahrt. Culture Club: Das ist auch 2018 noch ein Sound, den man nicht sofort ausrechnen und in eine Schublade legen kann.

Erfreulich ist dieses Comeback-Album aber auch aus einem anderen Grund, der mit stilistischen Fragen nichts zu tun hat, dafür aber mit den gesellschaftlich angespannten Zeiten, in die es fällt: Anders als viele zeitgenössische Bands, die es gut meinen, müssen sich Culture Club eine Botschaft von Toleranz und Vielfalt nicht erst antrainieren. Diese Botschaft ist bei Boy George, Jon Moss, Mikey Craig und Ron Hay tief in der DNA verankert. Wenn sie dann von Liebe („Let Somebody Love You“) und Versöhnung („Resting Bitch Face“) singen, von wohltuenden Perspektivwechseln („Different Man“) oder davon, dass am Ende schon alles irgendwie gut wird („Life“), dann ist das tatsächlich glaubwürdig und hat auch echtes Gewicht. Deshalb denkt man auch nicht an Make-up oder extravagante Hüte, wenn man dieses Album hört. Man denkt: Die Welt ist bunt, und das ist schön.