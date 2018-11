Open-World-Cowboy auf dem Weg nach Erfolgsstadt: Arthur Morgan hat Hersteller Rockstar an nur einem Wochenende 725 Millionen US-Dollar Umsatz eingebracht - Rekord! (Rockstar Games)

Wer noch daran gezweifelt haben sollte, das Rockstars Action-Western „Red Dead Redemption 2“ einen sensationellen Start hinlegt, wird jetzt eines Besseren belehrt: Rockstars Blockbuster hat bereits am Startwochenende satte 725 Millionen Dollar in die Kassen des Herstellers gespült und damit sein geschätztes Produktions-Budget von einer halben Milliarde nach nur zwei Tagen wieder reingeholt. Selbst dann, wenn man rund zehn Prozent für die Royalty-Zahlungen an die Konsolenhersteller Sony beziehungsweise Microsoft einkalkuliert, hat man noch über 650 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Geht man weiterhin von durchschnittlich 65 Dollar pro Spiel aus, kommt man auf knapp zwölf Millionen verkaufte Exemplare - ein Ergebnis, für das andere Blockbuster oft ein Jahr oder länger brauchen.

Hersteller Rockstar zufolge hat man damit außerdem über den gesamten Entertainment-Bereich hinweg das beste Startwochenende schlechthin geschafft - Hollywood-Kolosse wie die Marvel- oder „Star Wars“-Filme mit eingeschlossen. Weiterhin ist der Open-World-Ausritt von Outlaw Arthur Morgan die bisher erfolgreichste Entertainment-Veröffentlichung im Jahr 2018 sowie das im PlayStation-Network am häufigsten vorbestellte Vollpreisspiel überhaupt. Außerdem hat es - wieder in Sonys PlayStation-Store - den besten Erstverkaufstag hingelegt.

Ebenfalls imposant: Game-Rankings zufolge ist „Red Dead Redemption 2“ das von der internationalen Presse am höchsten bewertete Spiel dieser Hardware-Generation. Das setzt allerdings voraus, dass man - aufgrund ihres technischen Vorsprungs - nur PS4, Xbox One und PC einkalkuliert, während man Nintendos neue Konsole außen vor lässt. Denn: Das Switch-exklusive „Breath of the Wild“ liegt mit 97,33 Prozent noch immer einen Platz vor dem Western. Der kommt derzeit auf 97,12 Prozent.

Kurz vor Release des Titels gab es Gerüchte über schlechte Arbeitsbedingungen bei Entwicklerstudio Rockstar Games, woraufhin einige Spieler ihre Vorbestellung stornierten. Dem Erfolg des Titels hat das aber offenbar keinen Abbruch getan.