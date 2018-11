The Good, The Bad & The Queen - Merrie Land (Rykodisc)

Gorillaz- und Blur-Mastermind Damon Albarn kommt nicht zur Ruhe, er veröffentlicht das dritte Album innerhalb von 18 Monaten. Mit The Good, The Bad & The Queen zeichnet er auf „Merrie Land“, dem ersten Album der Band seit 2007, das chaotische Lebensgefühl seiner EU-abtrünnigen britischen Heimat nach. Er findet dabei keine Ordnung, findet nicht einmal bündige Songs, drückt aber viel aus.

Dass das zweite Album dieses Projekts genau dann erscheint, wenn besonders intensiv an Entwürfen für ein Brexit-Agreement gefeilt wird, ist sicher kein Zufall. Die komplexe britische Identität, die auf „Merrie Land“ verhandelt wird, hat aber auch mit der Vergangenheit zu tun. Das Intro stammt aus dem 1944er-Film „A Canterbury Tale“. Esmond Knight sinniert darin über den Wandel der britischen Landschaft während des Zweiten Weltkriegs und sowie über das damalige Bündnis mit der amerikanischen Armee.

Damon Albarn (dritter von links) hat elf Jahre nach dem Debüt wieder Musik mit der Band The Good, The Bad & The Queen aufgenommen. (Pennie Smith)

Die Allstar-Besetzung mit The-Clash-Bassist Paul Simonon und Gitarrist Simon Tong, der für The Verve und diverse Albarn-Projekte gespielt hat, nimmt sich für eine Allstar-Besetzung sehr zurück. Das lässt Platz für sehr assoziative Texte, in denen Albarn seinen chaotischen Gefühlen zu seinem Heimatland freien Lauf lässt. Abschied und Entfremdung sind die zentralen Motive. „And where do I go now / And where does it seem to be free?“, fragt er sich noch auf „Lady Boston“, verkündet aber wenig später: „I'll be the last man to leave“.

Schlagzeuger Tony Allen kommt im Gegensatz zu seinen Mitstreitern nicht aus der britischen Rockmusik. Der Nigerianer gilt aufgrund seiner Zusammenarbeit mit Fela Kuti in den 70er- und 80er-Jahren als einer der stilprägendsten Musiker des Afrobeat. Seine Arbeit auf diesem Album, die oft auf westafrikanische, mitunter aber auch auf südamerikanische Rhythmen verweist, zeigt auf, was für ein kultureller und gesellschaftlicher Schmelztiegel das sich nun abschottende Großbritannien eigentlich ist.

Bei alledem entstehen keinerlei Songs, zu denen man tanzen will oder die man später unter der Dusche singt, und auch keinerlei Statements, die das chaotische Post-Brexit-Lebensgefühl auf den Punkt bringen. Das liegt vermutlich in der Natur der Sache. Eigentlich ist „Merrie Land“ musikalisch sehr vielseitig. Mal tritt ein Chor auf, dann sind da Bläser, dann flirren Dub-Soundeffekte über Albarns Keyboard-Parts.

Trotzdem scheint das Album eine Dreiviertelstunde lang sehr unaufgeregt und wie aus einem Guss vorbeizufließen. Es gibt keine großen Refrains, nicht einmal klare Songstrukturen, nur diese große Schwermut, die sich langsam aufbaut. Die Schwermut über einen Abschied, der irgendwie nötig, irgendwie aber auch unmöglich ist - beziehbar auf Albarns Liaison mit seiner Heimat oder auf deren Liaison mit der EU. Ob die Briten darauf gewartet haben, dass sie sich zu einem Albarn-Soundtrack mit ihren Gefühlen auseinandersetzen können oder ob sie sich langsam von der popkulturellen Bearbeitung des Brexit verfolgt fühlen, ist außenstehend schwer zu sagen. „Merry“ klingt das Ganze definitiv nicht.