Newt Scamandar (Eddie Redmayne) lässt New York auf sich wirken. (Warner)

Als eingefleischter „Harry Potter“-Fan fühlt man sich auch bei den „Phantastischen Tierwesen“ sofort zu Hause. Was der kleine Zauberlehrling Harry (Daniel Radcliffe) vormachte, schafft auch Newt Scamander (Oscargewinner Eddie Redmayne): Er entführt den Zuschauer in das magische Universum von J.K. Rowling - in eine Welt, die bekannt und zugleich neu und aufregend ist.

Und er lässt ebenso wie einst Harry die Kassen klingeln: Dreieinhalb Millionen Besucher lockte „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ (2016) allein in die deutschen Kinos. Mittlerweile feierte auch der Nachfolger „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ Erfolge - insgesamt sind fünf Filme der neuen Reihe geplant. Jeder davon soll in einer anderen Stadt spielen. Im ersten Teil, den SAT.1 nun als Free-TV-Premiere zeigt, verschlägt es Eddie Redmayne in den Big Apple.

Eddie Redmayne begeistert als Hauptdarsteller in dem fantastischen "Harry Potter"-Ableger. (Warner)

Im Jahr 1926 kommt der kauzige Magizoologe Newt Scamander nach langer Forschungsreise nach New York. Im Gepäck hat er zahlreiche, äußerst seltene magische Kreaturen, handlich verstaut in seinem Zauberkoffer. Doch dort sollen sie nicht lange bleiben: Versehentlich befreit der Muggel Jacob (herzerwärmend: Dan Fogler) - pardon, No-Maj, wie Nichtzauberer in den USA heißen -, die wundersamen Wesen aus ihrem ledernen Gefängnis.

Johnny Depp als Schwarzmagier

Porpentina Goldstein (Katherine Waterston) hilft dem ortsunkundigen Newt Scamander (Eddie Redmayne), in New York zurechtzukommen. (Warner / Jaap Buitendijk)

Die „phantastischen Tierwesen“ toben nun munter durch New York, was der Magische Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt nicht amüsant findet. Die Angst vor dem Unbekannten hat New York und die dort lebende nichtmagische Bevölkerung ohnehin schon fest im Griff. Und dann ist da auch noch dieser finstere Schwarzmagier (Johnny Depp) in Europa, der immer mächtiger wird.

Dank einer außergewöhnlichen Geschichte, vieler origineller Ideen und großartiger Effekte ist „Phantastische Tierwesen“ ein packendes Abenteuer, bei dem auch die Darsteller glänzen - allen voran Eddie Redmayne, der den ebenso klugen wie tollpatschigen Scamander wahfhaft bezaubernd verkörpert. Und das Schönste ist: Die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Der nächste Teil der „Phantastischen Tierwesen“ soll Ende 2020 ins Kino kommen.