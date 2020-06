Ob die Aufhebung der Reisewarnung die Tourismusbranche rettet, ist nicht garantiert. (Christoph Soeder)

Frank Brakebusch will sich nichts vormachen. Ja, die Bundesregierung hat zu Wochenbeginn die Einreisewarnungen für 29 europäische Länder aufgehoben. Das ist gut für die Tourismusbranche, ein Anfang. Aber nein, dass ihm die Lockerungen beim Auslandsurlaub jetzt noch das Sommergeschäft wenigstens ansatzweise retten, daran glaubt Brakebusch nicht. „Mein Eindruck“, sagt der Inhaber des Bremer Reisebüros Cockpit, „die meisten Kunden haben sich vom Urlaub im Ausland für diesen Sommer verabschiedet. Wenn sie noch wegfahren wollen, entscheiden sie sich eher für heimatnah und bleiben in Deutschland.“

Viele Reisebüros in Bremen haben nach wie vor reduzierte Öffnungszeiten, erst langsam kommt der Kundenverkehr in Gang. Die Reisebüros kämpfen weiterhin um ihre Existenz. Brakebusch und mehrere Kollegen aus Bremen und dem Umland sind deshalb am Mittwoch nach Berlin gefahren – zum Demonstrieren, „Flagge zeigen“, sagt Brakebusch. „Rettet die Reisebüros“ steht auf dem Schild, das er in Berlin in die Höhe gehalten hat.

Wer jetzt doch schon bucht, tut dies in der Mehrzahl für Reisen ab September, den Herbstferien oder für noch später, für 2021. Beliebte Ziele scheinen dabei Kroatien und Griechenland zu sein, wie eine stichprobenartige Umfrage des WESER-KURIER ergeben hat. „Bei Spanien, Italien und der Türkei sind die Leute noch sehr vorsichtig“, sagt eine Mitarbeiterin aus einem Reisebüro im Bremer Umland. „Die Kunden sind verunsichert. Sie warten lieber ab, wie zum Beispiel die Testphase auf Mallorca jetzt verläuft. Die Menschen werden sich erst Erfahrungsberichte anhören, ehe sie buchen.“ Erschwerend fürs Geschäft kommt hinzu, dass neben der Türkei auch andere beliebte Urlaubsländer der Deutschen wie Ägypten, Thailand und Marokko als Risikogebiete gelten.

Klar ist außerdem: Ohne Mundschutz, Abstandhalten und strikte Hygienemaßnahmen wird es nirgendwo gehen. Zwar ist Schloss Versailles schon wieder geöffnet, Eiffelturm und Louvre in Paris sollen schon bald folgen. Auch die Akropolis ist offen. Aber die Frage bleibt: Wie sehr ist ein Urlaub unter den neuen Bedingungen ein Urlaub?

Nur langsam kommt eine Branche wieder ans Laufen, die zwischenzeitlich fast komplett lahm gelegt war. „Wir sind auf neue Flüge angewiesen“, sagt Brakebusch. Am Bremer Flughafen sind zumindest einige davon in Sicht. Ab Ende Juni gehen die ersten Flüge in die Türkei. Ryanair wird Mallorca ab dem 4. Juli wieder von Bremen aus anfliegen, Sundair zehn Tage später.

Auf besonders günstige Reisen sollten die Kunden dabei nicht hoffen. Zwar muss das Geschäft wieder angekurbelt werden. Aber hinter den Hotels, Veranstaltern und Fluggesellschaften liegen Monate ohne Einnahmen, das enge den Spielraum für besondere Aktionen extrem ein, sagen Experten. „Ich würde“, sagt Brakebusch deshalb, „nicht auf Last-Minute-Schnäppchen spekulieren.“