Ihm war leider kein ganz großer Erfolg beschieden: Nintendos Klempner in seinem ersten Smartphone-Auftritt "Super Mario Run". (Nintendo)

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde Nintendo von Games-Analysten und nicht zuletzt Börsianern bejubelt, weil sich der Konzern dazu entschloss, endlich mit einem Vorsatz der Vergangenheit zu brechen: Prominente Konzern-Marken wie Mario sollten nicht nur auf eigenen Konsolen, sondern auch auf Smartphones und Tablets stattfinden.

Der Hintergrund dieser Entscheidung war verständlich:Nintendos Portable 3DS hatte zu diesem Zeitpunkt seinen Zenit längst überschritten, dedizierte Hard- und Software für die Hosentasche schien im Handy-Zeitalter überholt - und der Erfolg der eigenen Switch-Konsole noch nicht in Stein gemeißelt.

In Folge erschienen Spiele wie das überraschend teure Premium-Jump&Run „Super Mario Run“, eine Free-to-Play-Episode der „Fire Emblem“-Reihe, ein eigenes „Super Mario Kart“ mit penetrantem Ingame-Shop und natürlich das anfangs hoch erfolgreiche „Pokémon Go“. Der Erfolg der Apps war jedoch vergleichsweise bescheiden, auch der „Pokémon Go“-Hype hatte sich nach nur etwas über einem Jahr verlaufen. Indes schnellten die Verkaufszahlen der sowohl für den Wohnzimmer- als auch Mobil-Betrieb ausgelegten Hybrid-Konsole Switch überraschend in die Höhe.

Da verwundert es kaum, dass sich der Konzern jetzt offenbar wieder auf dieses Kerngeschäft konzentrieren will: Einem „Bloomberg“-Bericht zufolge will man sich langsam wieder aus dem Mobile-Business zurückziehen, Partner „DeNa“ meinte, dass es wohl „noch länger“ dauern würde, bis vielleicht ein neues Smartphone-Spiel um Nintendo-Marken erscheint. An der Börse indes hat man diese Nachricht mit gemischten Gefühlen aufgenommen: Der Kurs der japanischen Firma rutschte nur einen Tag nach der Meldung um vier Prozent ab.