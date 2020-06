Ein Album, das die Kaputtheit der Dinge zelebriert, aber nicht glorifiziert: "Kein Wetter" von Friends of Gas. (Staatsakt)

„Auch wenn eine Stadt scheinbar langweilig ist, kann es dort gute Musik geben.“, sagte Sängerin Nina Walser einst in einem Interview. Sie und Leadgitarrist Thomas Westner wissen aber schon lange, was sich kaum jemand auszusprechen traut: München ist nicht Berlin.

Als die beiden mit ihrer Band Friends Of Gas vor vier Jahren von der Isar-Metropole aus in die deutsche Musiklandschaft schlitterten, stapelten sich trotzdem landesweite Liebeserklärungen, Journalisten-Jubelstürme und Superlative hinter ihrem Debütalbum „Fatal Schwach“. Denn Friends Of Gas sind unkonventionell, freigeistig und so gar nicht das, was man sich nördlich des Weißwurst-Äquators über die Rock-Szene der bayrischen Hauptstadt erzählt.

Schon als Teenager machten Nina und Thomas zusammen Musik. Unter dem Namen Friends Of Gas ging es aber erst so richtig los, weil auch Veronica Burnuthian, Martin Tagar und Erol Dizdar dazustießen, kurz bevor sie als Vorband für die Hipster- und Hype-Lieblinge Die Nerven spielen sollen. Das Debütalbum „Fatal Schwach“ wird dann auch mit Die-Nerven-Sänger Max Rieger im leeren Kafe Kult aufgenommen, ein Veranstaltungsraum für DIY-Kultur und Andersartigkeiten aller Art.

Schon hier fusionieren sie kraftvollen Krautrock der Neu!-Phase, verspulten Indierock der Sonic-Youth-Schule und die verspielte Proberaum-Narrenfreiheit der NDW, was zur Verständlichkeit von Medien- und Label-Seite als Post-Punk zusammengefasst wird. Es ist ein offener Habitus und Genremix, ein lebendiger Wechsel zwischen deutschen Sentenzen und englischen Paraphrasen, den die Band auch bei ihren hochgelobten Live-Auftritten pflegt. Oft wüssten sie selbst nicht einmal, was sie am Ende ihres Konzerts gespielt oder gesagt hätten. Auch das neue Album „Kein Wetter“ stiftet in dieser Tradition Verwirrung. Es kracht, scheppert und knarzt. Man merkt, diese Band findet Ruhe im Sturm.

Blues auf Ecstasy

„Du bist erst bei dem ersten Kapitel/ Und du denkst schon ans Kapitulieren“, singt Nina Walser zum Beispiel auf „Schrumpfen“, das im schwerfälligen Industrial-Rock-Weißraum die Antriebslosigkeit einer Revolution ergründet. Wie eine apathische Version von Nina Hagen krächzt sich Walsers charmante Schornsteinstimme auf diesem Album durch Noise-Rock, No-Future-Philosophie und Referenzen an die Ära Einstützende Neubauten. „Im Abwasser schwimmen gehen/ Und nicht an die verbale Sprache glauben“, krakeelt Walser zum Beispiel viel- bis nichtssagend auf dem schrulligem Punk-Song „Abwasser“. „Alles ist von schlechter Qualität/ Wir gehen von Bana nach Lität“, heißt es wiederum auf „Teilchen“, das klingt als wären The Cure jetzt eine Bluesband auf Ecstasy.

Das Abschlusslied „Selber Keine“ ist dann auch noch eine zehnminütige Psych-Punk-Operette, die in diesem angeblich post-faktischen, krisenhaftem Zeitalter die Infragestellung als letzte Ausfahrt vor dem Kollaps aufdeckt. FOG, wie sich der Bandname abkürzt, sind bewusst unbewusst.

„Kein Wetter“ ist stets Mantra, Metapher und Mumpitz zugleich. Gerade die schweren, grundehrlichen Bassläufe von Martin Tagar fangen die Schlagwort-Lyrics von Nina Walser repetitiv auf, deren fahrige Benommenheit nur noch durch die verworrenen Gitarren- und Schlagzeug-Trümmer der restlichen Band aufgerüttelt werden. Friends Of Gas sind eine waschechte Rockband, die in der Destruktion als Dauerzustand verharren. „Kein Wetter“ ist damit eine Herausforderung, aber viel mehr eine Sabotage, die unter der Leitung von Produzent Olaf O.P.A.L. (The Notwist, Alin Coen Band) ein Album ergibt, das die Kaputtheit der Dinge zelebriert, aber nicht glorifiziert. Unzugänglich, unbequem und in all ihrem ungefilterten Live-Charakter sprechen Friends Of Gas mit diesen 50 Minuten eine Warnung aus, dass Macht und Ohnmacht zueinanderstehen wie Schatten und Sonne. Prädikat: Geheimtipp.