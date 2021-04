Schon zu Lebzeiten galt Prinzessin Diana für viele als Ikone. Ihr Tod im Jahr 1997 machte sie zur Legende. (ZDF/hulton royals collection/princ)

Fast ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Prinzessin Diana am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. Ihr Tod machte die damals 36-Jährige zur Legende. Bis heute ist die „Königin der Herzen“ unvergessen - auch, weil sie für mächtig Wirbel im englischen Königshaus sorgte. Die Filmemacherin Ulrike Grunewald zeigt in der „ZDFzeit“-Reportage „Prinzessin Dianas gefährliches Erbe“, wie die einst so unscheinbare „Lady Di“ auch mehr als 20 Jahre nach ihrem Tod einen langen Schatten auf die britische Monarchie wirft.

Besonders in Hinblick auf die Rolle der Massenmedien zieht der Film Parallelen zu Dianas jüngstem Sohn, Prinz Harry, und seiner Frau Meghan. Erst vor wenigen Wochen, etwa ein Jahr nach dem „Megxit“, hatte ein skandalträchtiges Interview des Paares mit der US-Talkmasterin Oprah Winfrey das Königshaus zum wiederholten Male in seinen Grundfesten erschüttert.

Dianas Söhne William (links) und Harry haben mittlerweile längst eigene Familien. Prinz William ehrte seine Mutter sogar auf ganz besondere Weise: Seine 2015 geborene Tochter trägt den Namen Charlotte Elizabeth Diana. (ZDF/Tim Graham)

Ähnlich wie einst bei Diana ist die öffentliche Meinung zu Harry und Meghan gespalten: mutige Revolutionäre oder undankbare Verräter? „Prinzessin Dianas gefährliches Erbe“ hinterfragt neben den hierarchischen Strukturen der britischen Monarchie auch den immensen Einfluss der Boulevardpresse - und stellt fest, dass sich beides in den vergangenen drei Jahrzehnten kaum verändert zu haben scheint.