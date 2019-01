The Angelcy aus Tel Aviv verzücken die ganze Indiewelt mit ihrem frischen und sympathischen Folk-Pop. (Alex Farfuri)

Seit 2011 gibt es die Band The Angelcy. „Nodyssey“ ist erst ihr zweites Album, und es trägt viel dazu bei, das bemerkenswerte Profil der sechsköpfigen Gruppe aus Tel Aviv zu schärfen. Es beginnt schon mit der musikalischen und personellen Zusammensetzung: Gesang, Bratsche, Klarinette, Kontrabass, dazu zwei Schlagzeuge. Drei Frauen, drei Männer. Die Klangfarben bewegen sich zwischen Folk, Jazz, Pop, lokalen Traditionen und verfremdetem Rock. The Angelcy sind eine Band, auf die der viel zu oft verwendete Zusatz „Indie“ endlich mal wieder zutrifft.

Schwer zu fassen

The Angelcy - Nodyssey (theAngelcy)

Bei The Angelcy und ihrem neuen Album entsteht immer wieder das Bild von Straßenmusikern, welche die Unabhängigkeit ihrer akustischen Instrumente ebenso wie die Unabhängigkeit von kommerziellen Zwängen zelebrieren. Die Band fällt vor allem durch ihre lebendige, muntere Art auf, wie sie beispielsweise in dem Song „Rising“ mit der Eröffnungszeile „We are moving fast beyond our minds“ zu spüren ist. „We are one“, heißt es da im Refrain. Auch die Single „Mona Lisa“, die ebenso bunt wie der begleitende Videoclip durch den Raum tanzt, punktet mit dieser entwaffnenden Heiterkeit. Bei The Angelcy gibt es aber auch zerbrechliche und verstörende Momente. Wenn zu einer schrammeligen Akustikgitarre Zeilen wie „When I think of suicide, I think of my Mom and Dad and I can't go through it“ in die Ohren dringen („Cetacean Stranding“), wird die Tiefe deutlich, die The Angelcy in ihrer äußerlich durchaus reduzierten Anlage mit sich tragen.

Auch die Situation im Heimatland bleibt nicht unberührt. Die Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung, welche derzeit genreübergreifend bei vielen Musikern aus Israel zu finden ist: Sie ist auch auf „Nodyssey“ anzutreffen, und eine Aussage wie „I don't need no holy land, I just need a home“ („Holyland“) bedarf dann auch keiner großen Interpretation mehr. Am Ende fragt man sich bei dieser schwer zu fassenden Band aber immer noch: Wer sind die eigentlich? Und wo wollen die hin? Auf durchgeknallte Indie-Hippies mit Sanftmut und Ideenreichtum kann diese Band nicht reduziert werden. Vielleicht aber sind diese Fragen genau die Antwort darauf, warum The Angelcy aktuell so angesagt sind. Man traut ihnen alles zu.

The Angelcy auf Tour:

09.01. Hannover, Indiego Glocksee

10.01. Köln, Artheater

11.01. Reutlingen, Franz K.

12.01. Heidelberg, Karlstorbahnhof

14.01. München, Ampere

15.01. Frankfurt, Mousonturm

30.01. Leipzig, UT Connewitz

31.01. Hamburg, Kampnagel

01.02. Rostock, Peter Weiss Haus

02.02. Berlin, Funkhaus