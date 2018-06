Moderator und Quizmaster Johannes B. Kerner hat sichtlich Spaß an den Fragen, mit denen er seine Promi-Gäste herausfordert. (ZDF / Frank W. Hempel)

Würde man mal Strichlisten einführen, auf denen nicht nur vermerkt wäre, welche Berliner Spitzenpolitiker am häufigsten in den einschlägigen Talkshows sitzen, sondern auch welche Promi-Gäste am häufigsten für Rate- und Spielesendungen gebucht werden, Cordula Stratmann, Annette Frier, Kaya Yanar und Armin Rohde hätten sicher Top-Positionen inne. Zusammen mit dem Horror- und Comedy-Schriftsteller Torsten Sträter treten sie diesmal als Quiz-Teams in der neuen ZDF-Ausgabe der Johannes-B.-Kerner-Show „Da kommst Du nie drauf!“ an. Sie müssen kuriose Rätsel rund um witzige und besondere Personen, schräge Hobbys, schier unfassbare Tatsachen und sonderbare Objekte lösen. Bei der Beantwortung sind natürlich wieder Kreativität, Pfiffigkeit und viel Schlagfertigkeit gefragt.