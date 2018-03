In der Actionthriller-Serie "24" markierte Kiefer Sutherland den harten Hund, als Country-Musiker zeigt er sich von einer anderen Seite. (Anthony Harvey/Getty Images)

Kiefer Sutherland kehrt im Zuge seiner „Reckless Tour 2018“ für weitere fünf Konzerte nach Deutschland zurück. Station machen wird der Musiker in Köln (7. Juni), Leipzig (9. Juni), Hamburg (10. Juni), Berlin (12. Juni) und Nürnberg (13. Juni). Dass der „24“-Star nicht nur ein äußerst erfolgreicher Schauspieler, sondern auch ein ziemlich guter Musiker ist, hat der berühmte Sohnemann von Donald Sutherland schon vor anderthalb Jahren eindrucksvoll bewiesen. Sein Debütalbum „Down In A Hole“, das im Genre Country und Americana angesiedelt ist, erschien im August 2016. Im April 2017 begann Sutherlands Welttournee, die ihn schon letztjährig für fünf Gigs nach Deutschland führte. Seine Konzerte in der Bundesrepublik waren allesamt ausverkauft.

Hollywoodstar, TV-Ikone, Synchronsprecher, Viehzüchter, Rodeo-Reiter und jetzt auch Musiker - googelt man den Begriff Multitalent, müsste einem eigentlich sofort der Name des 51-jährigen Kanadiers ins Auge springen. Kiefer Sutherland wurde einem breiteren Publikum bereits in jungen Jahren mit dem Coming-of-Age-Klassiker „Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers“ (1986) sowie der Horror-Comedy „The Lost Boys“ (1987) bekannt. Mit der Echtzeit-Agentenserie „24“ (2001 bis 2010) avancierte der Mime zum Weltstar, ein Emmy und ein Golden Globe waren der Lohn. Als professioneller Rodeoreiter war er sogar mal Mitglied der US-Nationalmannschaft, für den Videospiel-Blockbuster „Metal Gear Solid V - The Phantom Pain“ lieh er der Hauptfigur seine Stimme.

Das Rampenlicht ist der berühmte Filius von Donald Sutherland schon seit über drei Jahrzehnten gewohnt: Kiefer Sutherland wurde als Kinodarsteller bekannt und durchs Fernsehen weltberühmt. (Andreas Rentz/Getty Images)

Mit seinem Kumpel Jude Cole gründete er Anfang der 2000er-Jahre eine Plattenfirma. Als dieser Sutherlands musikalisches Talent bei selbstgeschriebenen Songs erkennt, motiviert er ihn dazu, ein ganzes Album aufzunehmen. Gemeinsam schreiben sie die Texte, zum laut Sutherland Tagebuch-artigen Album: „Allen elf Songs liegen persönliche Erfahrungen zugrunde.“ Zudem ist dem Weltstar eine ganz wichtige Charaktereigenschaft zu eigen: Bescheidenheit. „So sehr es mir Spaß gemacht hat, die Songs zu schreiben und aufzunehmen, so sehr freue ich mich darauf, sie auch vor einem Live-Publikum zu spielen; das ist etwas, womit ich niemals gerechnet hätte“, bekundet er demütig.

Der Ticket-Vorverkauf beginnt am kommenden Freitag, 23. März.