Der Bremer Malte Dittrich arbeitete zwischen 2006 und 2015 als Unparteiischer für den DFB und reichte eine Entfristungsklage ein. (dpa)

Das Landesarbeitsgericht (LAG) in Hessen hat die Klage des Bremer Schiedsrichters Malte Dittrich gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) abgewiesen. In der Berufungsverhandlung kam die neunte Kammer um die Vorsitzende Richterin Anja Fink an diesem Donnerstag zu dem Urteil, dass die Rahmenvereinbarung, die die Elite-Schiedsrichter des DFB Jahr für Jahr aufs Neue unterschreiben, kein Arbeitsverhältnis begründet und Schiedsrichter damit auch nicht als Arbeitnehmer zu qualifizieren sind.

„Das Urteil ist enttäuschend“, sagte Malte Dittrich. Genauso enttäuschend sei es für ihn, dass das LAG keine Revision zugelassen habe. Er wolle nun zunächst die ausführliche Urteilsbegründung abwarten und diese daraufhin prüfen, ob er eine Nichtzulassungsbeschwerde einreicht. Sollten aus seiner Sicht Revisionsgründe vorliegen, würde der 35-Jährige versuchen, mit seiner Klage vor das Bundesarbeitsgericht Erfurt zu ziehen. Die Zustellung der Urteilsbegründung könne aber bis zu vier Wochen dauern.

Dittrich ist dabei vor allem darauf gespannt, inwieweit sich das Gericht in seiner Urteilsbegründung auch mit seiner Argumentation auseinandergesetzt hat. „Die Kriterien einer selbstständigen Tätigkeit liegen nicht vor“, betont Dittrich, der seine Argumente in einer 37-seitigen Berufungsschrift ausführlich dargelegt hatte. In erster Instanz hatte das Arbeitsgericht in Frankfurt die Klage im September 2016 abgewiesen. Die Situation eines Schiedsrichters, so hieß es damals in der Begründung, sei „vergleichbar mit der Einbindung eines programmgestaltenden Mitarbeiters in ein festes Programmschema und die Vorgabe eines Programmverlaufs“. Der Kläger sei, so das Gericht weiter, nicht wie ein Arbeitnehmer prägenden Weisungen hinsichtlich Zeit, Ort und Inhalt seiner Tätigkeit unterworfen gewesen. Ob das Landesarbeitsgericht diese Begründung in seiner Urteilsfindung einbezogen hat, vermag Dittrich noch nicht zu beurteilen. „Auf jeden Fall war es nicht das Hauptargument“, sagt der promovierte Jurist, der für eine Bremer Kanzlei arbeitet und hat sich in diesem Prozess gegen den DFB selbst vertreten hat. Unterstützt wurde er dabei von seinem Kollegen Jürgen Keller.

Zwischen 2006 und 2015 war der heute 35-jährige Dittrich für den DFB als Unparteiischer 64-mal in der 3. Liga, mehr als 100-mal als Schiedsrichter-Assistent in der 2. Bundesliga und in 20 Partien auch als vierter Offizieller in der 1. Bundesliga tätig. Schiedsrichter, die auf der Liste des DFB geführt werden, erhalten einen Vertrag, der jeweils für eine Saison gilt. In seiner aktiven Zeit hat Dittrich neunmal einen zeitlich befristeten Vertrag bekommen, ehe ihm im Juni 2015 „ohne Angabe von leistungsbezogenen Gründen“, so Dittrich, kein weiteres Angebot vorgelegt wurde. Er reichte daraufhin eine sogenannte Entfristungsklage vor dem Arbeitsgericht ein. Verzugslohn hat er dabei nicht geltend gemacht, ihm ginge es nicht ums Geld, sondern um die Sache, betonte der Bremer. „Ich wollte gerne weiterpfeifen – das ist mein Beweggrund gewesen.“

Malte Dittrich hatte Berufung gegen dieses Urteil eingelegt. 37 Seiten umfasst die Berufungsschrift, in der Dittrich ausführlich seine Argumente darlegt, warum ein Schiedsrichter aus seiner Sicht sehr wohl als Arbeitnehmer einzustufen sei: „Die tatsächliche Durchführung des Vertrages spricht eindeutig für eine abhängige Beschäftigung. Schiedsrichter sind fachlich, zeitlich und örtlich weisungsgebunden“, betonte Dittrich. „Der DFB teilt ein und bestimmt, wer wo wann welches Spiel zu leiten hat, das kann man sich nicht aussuchen. Man wird in einen Dienstplan eingeteilt. Und der DFB erteilt auch klare Anweisungen zur Ausführung des Regelwerks.“ Mit einem Mitarbeiter im öffentlichen Rundfunk sei das alles nicht vergleichbar.

Bis dato ist die Tätigkeit als Fußball-Schiedsrichter in Deutschland nicht als Hauptberuf definiert, es gibt hierzulande also – anders als in England, Frankreich oder den Niederlanden – keine Profi-Schiedsrichter. Die deutschen Unparteiischen gehen ihrer Schiedsrichtertätigkeit im Nebenberuf nach, erhalten aber neben dem Honorar für die Spielleitung auch ein jährliches Grundgehalt als Fixum; für die Versteuerung ist dabei jeder selbst verantwortlich.

Vor diesem Hintergrund hätte das Urteil weitreichende Folgen haben können. „Alle Schiedsrichter, die zurzeit für den DFB tätig sind, interessiert das brennend“, sagte Dittrich. Hätte das Gericht die Unparteiischen als Arbeitnehmer eingestuft, hätte der DFB, der sich während des laufenden Verfahrens nicht äußern wollte, einige Dutzend Mitarbeiter mehr auf der Lohnliste. Die Schiedsrichter hätten dann beispielsweise Anspruch auf bezahlten Urlaub oder eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gehabt, der DFB müsste Lohnsteuer und Sozialabgaben abführen.