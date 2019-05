Die RTL-Serie "Alles was zählt" hat einen Neuzugang: Ab 31. Mai können die Zuschauer Amrei Haardt in ihrer Rolle als Nathalie sehen. (TVNOW / Lena Faye)

Die RTL-Serie „Alles was zählt“ hat einen Neuzugang: Schauspielerin Amrei Cosima Haardt schlüpft ab 31. Mai in die Rolle der Nathalie Reichenbach. Sie verkörpert die jüngere Cousine von Isabelle Pachlhuber, die seit 2010 von Ania Niedieck gespielt wird. „Nathalie ist echt taff und nicht auf den Mund gefallen. Sie ist humorvoll und hat das Herz an der richtigen Stelle, deswegen finde ich die Rolle echt super“, lässt sich die 29-Jährige zitieren.

Amrei Haardts erster Auftritt bei „Alles was zählt“ (montags bis freitags, 19.05 Uhr) ist etwas skurril: Nathalie, die ihre Cousine schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat, steht unerwartet vor Isabelles Tür - mit einer Urne unter dem Arm. Die beiden sind charakterlich sehr unterschiedlich, liegen aber trotzdem auf einer Wellenlänge. Auch privat verstehen sich die beiden gut. „Sie ist eine klasse Frau, total witzig“, erzählte Amrei Haardt. „Ania ist super herzlich, hat mich in den ersten Tagen am Set ein bisschen an die Hand genommen und einmal durch die gesamte Produktion geführt, da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt.“

Amrei Haardt (rechts) spielt bei "Alles was zählt" die Rolle der Nathalie, der Cousine von Isabelle (Ania Niedieck). (TVNOW / Kai Schulz)

Ihre erste große Herausforderung hat die Schauspielerin schon hinter sich: ihre erste alleinige Autofahrt. „Ich verrate jetzt etwas, das ich noch nie erzählt habe: Seit fünf Jahren besitze ich den Führerschein, bin aber noch nie mit dem Auto alleine irgendwo hin gefahren. Am Set saß ich tatsächlich zum allerersten Mal alleine in einem Auto, und dann gleich in einem großen Camper!“, lüftete sie ihr großes Geheimnis. „Privat ziehe ich andere Dinge wie Tanzen und Yoga dem Schrauben an Autos vor.“

Serien-Fans könnte die Schauspielerin bereits bekannt sein. Sie spielte fast zwei Jahre lang die Rolle der Jule in der RTL-Serie „Unter uns“. Danach war es erst mal still um die 29-Jährige. „Mein Fokus lag auf meinem Studium und dann habe ich freie Projekte gemacht, das war auch mitunter der Grund, warum ich mir nach “Unter uns„ erstmal eine Pause gegönnt und gesagt habe, 'ich will mich jetzt noch mal ein bisschen ausprobieren'“, erklärte sie.