Maren (Rosalie Thomass) befindet sich im Reha-Modus - aber 600.000 Euro würde in ihrer Lage extrem weiterhelfen. (SWR / Constantin Television)

Was haben Sascha Alexander Geršak und Thomas Loibl gemeinsam? Wer nicht weiß, von wem die Rede ist, sollte an dieser Stelle kurz die Bilder der beiden Männer googlen. Die Rede ist von zwei Schauspielern bei deren Auftauchen in einem deutschen Fiction-Produkt klar ist, wer der Mörder ist - nämlich sie. Im Falle des in seiner authentischen Sprache und Spannung wunderbaren ARD-Thrillers „Jackpot“ ist Thomas Loibls Spoiler-Kraft zu vernachlässigen, denn gleich zu Beginn erschießt seine Figur einen Widersacher, der dem kriminellen Geldeintreiber über 600.000 Euro geklaut hat. Blöderweise bringt der Mord das Geld nicht zurück, denn der Dieb hatte seinen Fluchtwagen auf einem Behindertenparkplatz abgestellt - und wurde kurz darauf von Abschleppdienst-Mitarbeiterin Maren (Rosalie Thomass) entfernt.

Die liebenswert handfeste Maren befindet sich in einer Art Rehabilitations-Modus. Der nette, ältere Gerhard (Hilmar Eichhorn) hat die junge Frau eingestellt, obwohl sie zuvor im Knast saß. Und Maren braucht diesen Job, weil ihr Mann Dennis (Friedrich Mücke) nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt und das Laufen erst mühsam wieder lernen muss. Als Maren die Tasche mit dem vielen Geld im Wagen findet, nimmt sie es mit nach Hause. Man könnte Dennis' kostspielige Therapie damit bezahlen. Als dieser von dem „Glücksfund“ seiner Frau erfährt, will er mit Abschleppunternehmer Gerhard sprechen, um die Sache rückgängig zu machen. Gleichzeitig ist Fiesling Henning (Loibl) längst auf der Spur der „Abschlepper“, um sich die 600.000 wiederzuholen. Auch bei ihm soll der Geldsegen den Start in ein neues Leben ermöglichen. Mit Frau und kleiner Tochter will sich der Killer im Ausland eine legale, friedliche Existenz aufbauen. Dafür ist er bereit, jegliche Hindernisse kompromisslos aus dem Weg zu räumen.

Wunderbar fieser, brillant ausgedachter Thriller aus Deutschland: "Jackpot" mit Rosalie Thomass, Friedrich Mücke und Thomas Loibl läuft am Mittwoch, 24. März, um 20.15 Uhr als Mittwochsfilm in der ARD-Primetime. (SWR / Constantin Television)

Schreiben die Coen-Brüder beim SWR?

„Jackpot“ ist ein Film, wie man ihn leider allzu selten aus Deutschland zu sehen bekommt. Eine wunderbar ausgedachte Kurzgeschichte mit Thrillerhandlung, bei der man ob ihrer Wendungen und vielen kleinen Szenen nebst stimmiger Charakterschilderungen nie das Gefühl hat, dem tausendsten Krimi- oder Thrilleraufguss beizuwohnen. Sämtliche Figuren und das, was sie sagen, fühlen sich irgendwie echt und lebenswirklich an, ohne dass die Geschichte etwas gossenhaftes oder pseudo-dokumentarisches hätte. Schauspielerin Rosalie Thomass gefiel an der Rolle unter anderem, dass hier endlich mal Figuren zu sehen sind, die weder aus einer bürgerlich reflektierten Mitte der Gesellshaft kommen noch aus jenen prekären Verhältnissen, wie sich eben jener bürgerlichen Gesellschaft - die einen Großteil des ARD- und ZDF-Publikums ausmachen dürfte, diese prekären Verhältnisse vorstellt.

Auch Killer haben ein Privatleben: Hennning (Thomas Loibl) und seine Frau Angeliki (Artemis Chalkidou) planen ein neues legales Leben in Griechenland. (SWR / Constantin Television)

„Jackpot“ riecht und schmeckt nach amerikanischen Kurzgeschichten von Raymond Carver oder Cormac McCarthy, an dessen von den Coen-Brüdern verfilmter Meister-Krimi „No Country For Old Men“ diese SWR-Produktion ein bisschen erinnert. Erdacht hat sie ein junger Drehbuchautor, den man in Zukunft dringend auf dem Schirm haben sollte: Frédéric Hambalek, geboren 1986 in Karlsruhe, schrieb schon den brillanten Albrecht Schuch-Krimi „Der Polizist und das Mädchen“ (ZDF, 2018) sowie zwei Folgen der Serie „4 Blocks“. Inszeniert hat „Jackpot“ Emily Atef, die nicht nur den vielfach preisgekrönten Romy Schneider-Film „3 Tage in Quiberon“ in ihrer Biografie stehen hat, sondern auch herausragende Krimis wie den Frankfurter „Tatort“-Fall „Falscher Hase“, der auch schon an die Kunst der Coen-Brüder erinnerte. Aktuell realisiert Atef mit Ulrich Tukur dessen übernächsten Murot-„Tatort“, der 2022 zu sehen sein wird.