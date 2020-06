Der Körper wird geschrumpft, das Leben wird groß: Paul Safranek (Matt Damon, links) lässt sich von seinem Schulfreund Dave (Jason Sudeikis) überreden, als Miniaturversion weiterzumachen. (ProSieben / Paramount Pictures)

Matt Damon gehört zweifellos zu den ganz Großen im Hollywood-Business - der Film „Le Mans 66 - Gegen jede Chance“, in dem er die Hauptrolle übernahm, war dieses Jahr für den Oscar als Bester Film nominiert. Als die Schauspiel-Größe 2017 mit Regisseur Alexander Payne, einem Mann mit besonderem Gespür für Freud und Leid des kleinen Mannes zusammenarbeitete, entstand eine handfeste Utopie. Denn in „Downsizing“, nun auf SAT.1 als Free-TV-Premiere zu sehen, werden die Menschen auf eine Körpergröße von zwölf Zentimetern geschrumpft. Die Idee dahinter: Wer kleiner ist, verbraucht weniger Ressourcen, und der Planet Erde hat sich eine Erholungspause wahrlich verdient.

Es ist ein ziemlich kruder Rundumschlag, zu dem Payne und Drehbuchautor Jim Taylor in ihrer SciFi-Tragikomödie ansetzen. Wobei die Grundidee ziemlich charmant ist: Was wäre, wenn sich alle Menschen auf eine Schrumpfung einlassen, um das Überleben der Menschheit zu retten? Dass die Ressourcen knapper werden, ist schließlich nicht von der Hand zu weisen. Angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten scheint der wissenschaftliche Durchbruch, der einem norwegischen Forscherteam im Film gelingt, auch nicht unmöglich.

Paul (Matt Damon) und seine Ehefrau Audrey (Kristen Wiig) wollen sich schrumpfen lassen, um ein Leben in Luxus führen zu können. (ProSieben / Paramount Pictures)

Also machen sich einige Pioniere und bald schon immer mehr Menschen auf ins Zwergenland. Ihre Beweggründe gehen freilich selten einher mit Weltrettungsfantasien. Meistens sind sie profaner. Paul Safranek (Matt Damon) zum Beispiel erträumt sich schlichtweg ein besseres Leben, als es ihm die US-amerikanische Mittelschicht ermöglicht. In der Mini-Welt sind seine bescheidenen Ersparnisse viel mehr wert als in der realen Welt. Eine eigene Villa, medizinische Versorgung, ein sorgloses Leben - all das ist dort möglich.

Scharfzüngige Satire mit zu viel Pathos

Klein, aber oho? Dave Johnson (Jason Sudeikis) will Paul vom Zwergen-Dasein überzeugen. (ProSieben / Paramount Pictures)

Mit einer ruhigen, technisch versierten und glaubwürdigen Inszenierung wird Safraneks Einzug ins Gelobte Land vorbereitet, was für den sanftmütigen und nicht immer gedankenschnellen Physiotherapeuten mitnichten zu einer Fahrt ins Paradies wird. Eher zu einem ausgewachsenen Höllentrip, auf dem er unter anderem ein herrlich absurdes Duo trifft. Mit der von ihnen gewohnten Exzentrik zeigen ihm Christoph Waltz und Udo Kier als Schmuggler und Lebemänner die Miniaturwelt als das was sie ist: der geplatzte Traum von einer besseren Welt.

In ihrem Luxusapartment trifft er nämlich eine ziemlich taffe vietnamesische Aktivistin, die von der überwältigenden Hong Chau gespielt wird. Sie nimmt Safranek mit in die Randbezirke der neuen Welt, die plötzlich gar nicht mehr so schön ist.

Menschen mögen sich schrumpfen lassen, ihre Probleme hingegen nicht: Alexander Payne hat mit "Downsizing" ein ziemlich skurriles Filmexperiment inszeniert. (ProSieben / Paramount Pictures)

Scharfzüngige Satire und bisweilen wütende Abrechnung mit der Welt in Zeiten eines Donald Trumps, kommt in „Downsizing“ häufig einen Tick zu pathetisch daher. Regisseur Payne greift viele Ideen auf, denkt aber nur wenige konsequent zu Ende. Irgendwann liegen dann überall lose Enden herum, die sich für die narrative Struktur als Fallstricke erweisen. Weil der Film einmal zu oft über sein Ziel hinausschießt, bleibt am Ende auch nicht viel mehr, als resigniert festzustellen: Große Leute haben große Probleme. Kleine Leute aber auch.