Sportschau: Finaltag der Amateure - Mo. 21.05 - ARD: 12.15 Uhr

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kleiner HSV gegen Weiche

Andreas Schöttl

Zum nunmehr dritten Mal bereitet das Erste den Fußball-Amateuren die ganz große Bühne. Der Sender zeigt alle 21 Landespokalendspiele am Stück - aufgeteilt in drei Blöcke, jeweils in einer Livekonferenz.