Honda liefert den neuen Jazz lediglich mit Hybridantrieb – das senkt den Verbrauch, steigert jedoch den Preis. Für nunmehr mindestens 22.250 Euro kommt der japanische Kleinwagen mit einer umfangreichen Ausstattung. Klimaautomatik, Licht- und Regensensor, Infotainment, Sprachassistent und die sogenannten Magic Seats: alles dabei.

Der Honda Jazz führt seit jeher ein beachtenswertes Dasein. Für die Freunde des Autos als Gebrauchsgegenstand ist er schon lange das Statussymbol überhaupt – übertrumpft lediglich von den Minimalisten aus dem Haus Dacia. In der nunmehr vierten Generation soll das so bleiben. Elektrifiziert, ja – aber eben nur im nötigen Maß. So bieten die Japaner ihren Kleinwagen hierzulande nur noch als hybride Version an, nicht zu verwechseln mit den wirklich effektiven, anstöpselbaren Mitbewerbern.

Hübsche Signatur: Auch von hinten macht der Honda was her. (MKHL Media GmbH)

Das Design des Jazz überzeugt auf Anhieb. Vor allem die Front zaubert dem Betrachter ein Lächeln auf die ­Lippen. Die runden Scheinwerfer samt geschmackvoller Lichtsignatur, dazu der lachmundig geformte Kühlergrill: Das macht Freude.

Ziemlich gedrungen

Die Seitenansicht hingegen offeriert eine äußerst kompakte, ja ziemlich gedrungene Erscheinung. Dank hoch angesetzter Gürtellinie hat das einen Hauch von Van. Diesen Eindruck unterstreicht die zweigeteilte A-Säule mit den zwei zusätzlichen Schießscharten. Am Heck indes schließt der Honda eher unaufgeregt ab. Aber nun denn, die hübsch signierten Rückleuchten machen einiges wett.

Der Blick unter die Haube: nichts zu meckern. (MKHL Media GmbH)

Der Innenraum offenbart derweil eine gelungene Mixtur aus Platzangebot und intuitiver Strukturierung. Sowohl Materialauswahl als auch die Verarbeitung sind durchweg wertig. Die Instrumententafel mit den digitalen Bildschirmen für Cockpit und Infotainment setzt auf den neuesten Stand klassenüblicher Technik (Radiosystem: Fünf-Zoll-Display, Digitalcockpit: sieben Zoll).

Nahezu verschwenderische Beinfreiheit

Der Raum für Fahrer und Passagiere ist überdurchschnittlich gut. Im Fond überrascht zudem eine für diese Fahrzeugklasse nahezu verschwenderische Beinfreiheit.

Der hat mal Platz an Bord! Da wirkt Kleinwagen nahezu spöttisch. (MKHL Media GmbH)

Besonderes Bonbon: An den sogenannten Magic Seats lassen sich nicht nur die Lehnen umklappen, sondern auch die Sitzflächen nach oben klappen, um den Fußraum zu erweitern. Kurzum, Variabilität wird hier also großgeschrieben.

Einfacher Ein- und Ausstieg

Die Ladekapazität kann von den 304 Litern des Kofferraums auf beachtliche 1205 Liter erweitert werden. Da wirkt die Bezeichnung Kleinwagen fast schon spöttisch. Darüber hinaus praktisch: Die Türen öffnen sehr weit, was den Ein- und Ausstieg erheblich vereinfacht.

Eine Prise Extravaganz gefällig? Wie wär’s mit einer ­sprechenden Kartoffel. (MKHL Media GmbH)

Als Antrieb hält ein vier­zylindriger, mit 1,5 Liter Hubraum bemessener Saugmotor die Stellung – unterstützt von einem Elektromotor. Ein weiterer E-­Motor dient als Generator, aber dazu später mehr. Der Benziner allein leistet 72 Kilowatt (98 PS). Mit E-Support schafft es der Jazz auf eine Systemleistung von 80 Kilowatt (109 PS). Die Kraftübertragung übernimmt das stufenlose Automatik­getriebe namens e-CVT. Damit fährt sich der Jazz ungemein einfach – und wirkt dabei ziemlich neutral in seiner Abstimmung.

Angstfrei auf die Autobahn

Das stattliche Drehmoment von 253 Newtonmetern weiß man schnell zu schätzen. Im Verkehr mitschwimmen lässt sich bestens. Obgleich der Honda damit keine Bäume ausreißt: Angst davor, auf viel befahrenen Autobahnen am Ende der Beschleunigungsspur festgenagelt zu werden, muss in diesem Fahrzeug niemand haben.

Im Klassenvergleich legt das Infotainment vor. (MKHL Media GmbH)

Innerhalb von 9,5 Sekunden erreicht der Jazz Tempo 100, ­maximal sind 180 Kilometer pro Stunde drin. Und glaube es, wer wolle, selbst bei dieser Geschwindigkeit liegt der Jazz narrensicher und ruhig auf der Bahn.

Defensiv ist Trumpf

Nichtsdestotrotz, so richtig korrekt fühlt sich solch Unterfangen nicht an. Vielmehr erkennt der Fahrer in diesem Auto schnell die Vorzüge einer defensiven, bedächtlichen Gangart. Denn er lernt dann doch relativ schnell, auf jede Form des Ausrollens und Bremsens zu achten. Stichwort: Rekuperation.

Ziemlich aufgeräumt: das Instrumentendisplay. (MKHL Media GmbH)

Denn sobald der Benziner gerade mal nichts weiter zu tun hat, treibt er einen zweiten E-Motor an, der als Generator fungiert und dabei Strom erzeugt, welcher in der kleinen Hybridbatterie gespeichert wird. Ein externer Ladeanschluss existiert bei hybrider wie mildhybrider Technik bekanntlich nicht.

Engpässe? Fehlanzeige

Dennoch funktioniert das System hervorragend, der Kleine nutzt wirklich jede Gelegenheit, um den Akku zu befüllen. Im Test kam es nie zu Engpässen. Vielmehr fährt man überraschend oft im rein elektrischen Modus. Der Handelsname e:HEV ist bei aller Verwirrung um die Bezeichnungen mild-, voll- und Plug-in-­Hybrid absolut legitim. Es ist ein Vollhybrid. Laut Honda beträgt der rein elektrische Anteil im Stadtverkehr mehr als 80 Prozent. Nach dem Test lassen sich bis zu 70 Prozent unterschreiben, sofern man behutsam mit dem Gaspedal umgeht. Das ist absolut wettbewerbstauglich, etwa mit Toyota, dem ebenfalls japanischen Autobauer und Vorreiter der Vollhybridtechnik.

Die Front entzückt den Betrachter direkt. (MKHL Media GmbH)

Ausstattungstechnisch kam der Testkandidat mit diversen Annehmlichkeiten daher. Besonders erwähnenswert ist das überzeugende Navigationssystem. Dessen Routenführung blieb durchweg fehlerfrei, die Kartendarstellung zeigte auch nicht mehr den sonst bei Honda typischen Comic-Style, sondern glänzte mit einer hervorragenden Übersichtlichkeit. Sehr gut, weil ausführlich und bestens verständlich, blieben auch die akustischen Ansagen dieses Systems in positiver Erinnerung.

Schreit nach Updates

Eine Extravaganz, die in einem Kleinwagen nicht üblich sein dürfte, ist der intelligente Sprachassistent, der auf „Ok Honda“ reagiert und diverse Dinge per Sprachbefehl reguliert. Visuell wird dieser Assistent in Cartoon-Manier als eine Art sprechende Kartoffel dargestellt. Allerdings müssen Sprachbefehle exakt nach Vorgabe gesprochen werden. Dennoch ist das System umfangreicher nutzbar als bei Wettbewerbern in dieser Fahrzeugklasse. Zudem versteht die Technik bereits besser, als sie die Befehle umsetzt. Das lässt die Vermutung zu, dass der Sprachassistent noch weiter ausgebaut wird und diese Erweiterungen sukzessive als Updates hinzukommen werden.

Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Jazz! (MKHL Media GmbH)

Bei Dunkelheit gesellte sich ein weiteres Highlight zu den Besonderheiten des Honda Jazz: Das LED-Licht sicherte einen nahezu fleckenfreien, angenehm hellen und weit reichenden Lichtteppich. Dreistufige, sehr intensive Sitzheizungen und eine Lenkradheizung gehören ebenso zum Repertoire des Jazz wie auch ein sanft arbeitender Abstandstempomat. Der Spurhalteassistent mochte es nicht, mehrfach in Anspruch genommen zu werden. Ignoriert man mehr als drei Mal hintereinander die Linienführung der Fahrbahn, schaltet sich dieser Assistent schmollend aus und kehrt unaufgefordert nach rund fünf Minuten in die aktive Phase zurück. Ein schlüsselloses Zugangssystem rundet das Portfolio ab.

Mehr Auto geht kaum

Fazit: Für den Startpreis von 22.250 Euro bekommt man den Jazz gut bestückt, was unter anderem bedeutet, dass eine Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, zehn Airbags, die Magic Seats, Licht- und Regensensor und elektrische Fensterheber sich bereits an Bord befinden. Mehr Auto für einen solchen Preis geht in dieser Klasse kaum.

Weitere Informationen

Technische Daten

Modell: Honda Jazz e:HEV

Motor: R4-Benziner + E-Motor

Hubraum: 1498 ccm

Systemleistung: 80 kW / 109 PS

Systemdrehmoment: 253 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h

Beschleunigung (0–100 km/h): 9,5 s

Verbrauch (ø nach WLTP): 4,6 l/100 km

CO2-Ausstoß (nach WLTP): 107 g/km

Abgasnorm: Euro 6d-ISC-FCM

Laderaum (nach VDA-Norm): 304 Liter bis 1205 Liter

Basispreis: 22.250 Euro

Testwagenpreis: 25.840 Euro