Anschlag auf Boulevardzeitung in Amsterdam

Kleintransporter fährt in "Telegraaf"-Gebäude

Ein Kleintransporter ist am Dienstagmorgen in das Gebäude der Boulevardzeitung "De Telegraaf" in Amsterdam gefahren. Anschließend gab es eine Explosion. Die Polizei schließt einen Racheakt nicht aus.