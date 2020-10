Steigende Temperaturen

Klimaforscher: Wärmster September seit Jahrzehnten

In der Arktis, in Teilen Südamerikas und in Australien war es Klimaforschern zufolge im September auffällig warm. Doch auch in Europa war eine Region besonders betroffen.