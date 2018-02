Winter in Straubing: Angesichts der Kältewelle sollten Hausbesitzer Vorsorge treffen. (dpa)

Wenige Tage vor dem meteorologischen Frühlingsanfang zieht eisige Kälte durch Deutschland. An diesem Montag sollen die Temperaturen örtlich auf minus 20 Grad sinken. Zuletzt rauschten die Temperaturen 2012 derart in den Keller. Dass es die Luftmassen aus Sibirien bis nach Mitteleuropa schaffen, ist ein Wetterphänomen, das es nach Angaben von Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes zuletzt 1986 gab. Und während sich manche über die Kälte freuen, bekommen andere große Probleme.

Die Autofahrer: Der ADAC hat die Zahl seiner Pannenhelfer aufgestockt. „Bei diesen Witterungsbedingungen erhöht sich erfahrungsgemäß die Zahl der Pannen“, erklärt der Autoclub. „Die häufigste Ursache im Winter ist eine entladene oder defekte Batterie.“

Die Rettungskräfte: Die Wasserwacht rät davon ab, auf zugefrorene Seen und Weiher zu gehen. „Trotz starker Kälte kann es sein, dass die Eisschicht nicht trägt, weil sich das Wasser darunter zu stark bewegt“, warnt Peter Astashenko vom Roten Kreuz. Auch dunklere Flecken im Eis deuteten auf eine dünne Eisdecke hin. „Einziger Anhaltspunkt können erfahrene Eisstockschießer sein, die das Eis in der Regel auf seine Tragfähigkeit testen, bevor sie darauf spielen.“

Bei klirrendem Frost können Wasserleitungen platzen. Feuerwehren und Stadtwerke appellieren daher an Hausbesitzer, ihre Wasserzähler und Hausinstallationen gegen Frost zu sichern. Kellerfenster sollten geschlossen bleiben. Hydranten und andere Löschwasser-Entnahmestellen müssen schnee- und eisfrei bleiben, damit die Feuerwehr nicht behindert wird.

Die Zootiere: Viele Tiere freuen sich über Kälte und Schnee. „Gerade die sibirischen Tiger verbringen ihre Tage sehr gerne draußen und sind bei kaltem Wetter deutlich aktiver als im Sommer“, erklärt Pressereferentin Lisa Reininger vom Münchner Zoo. Auch die Eisbären machen es sich im Schnee gemütlich. Besondere Vorsicht gilt hingegen bei den Giraffen. „Glatteis ist für die Giraffen mit ihren langen Beinen durchaus gefährlich.“



Die Skifahrer: „Wie viele Besucher sich bei eisigen Minustemperaturen auf die Pisten trauen, hängt sehr stark davon ab, ob es schneit oder die Sonne scheint“, sagt Johannes Stadler von der Arber-Bergbahn. „Richtige Wintersportler scheuen kalte Temperaturen nicht.“ Die Pisten würden mit der Kältewelle härter und damit besser befahrbar. „Kälte konserviert die Altschneedecke. Und die ist im Moment relativ günstig“, sagt Hans Konentschy, Leiter des Lawinenwarndienstes. Derzeit besteht keine größere Lawinengefahr. Allerdings kann sich das Risiko schnell wieder erhöhen: „Starker Wind verfrachtet die obere Schneedecke und schafft damit eine ganz neue Ausgangslage.“



Die Obdachlosen: In den vergangenen drei Wochen haben mehr Obdachlose als zuvor die Übernachtungsmöglichkeit in der Münchner Bayernkaserne genutzt. „Am 1. Februar hatten wir 406 Übernachtungsgäste. Am 20. Februar waren es 458 Personen“, berichtet Edith Petry vom Sozialreferat München. Für die Kältewelle ist vorgesorgt, denn auch das ausgebaute Dachgeschoss wird für Obdachlose geöffnet. „Die Betten stehen schon bereit.“ Wenn es besonders kalt wird, ist außerdem der Nachtbus unterwegs, der Obdachlose direkt zur Kaserne bringt.

Die Landwirte: Bei den Bauern herrscht keine Alarmstimmung – zumindest nicht dort, wo Schnee die Ackerflächen bedeckt. „Die Schnee­decke schützt die im Herbst ausgesäten Pflanzen vor Kahlfrost“, sagt die Pressesprecherin des Bayerischen Bauernverbands, Brigitte Scholz. Außerdem seien Minustemperaturen gut für die Bodenstrukturen und machten Schädlingen das Leben schwer. Läuse oder Mücken würden durch die Kälte Schaden nehmen.