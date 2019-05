Kreativer Spaß in der augmentierten Realität mit iPhone oder Android-Handy: "Minecraft Earth". (Mojang / Microsoft)

Schon vor einigen Wochen hatte Microsoft in einem Video die baldige Ankündigung eines Augmented-Reality-„Minecrafts“ für Mobile-Geräte in Aussicht gestellt - vor einigen Tagen wurde man präziser: Beim Jubiläums-Event zum zehnjährigen Geburtstag ihres Kreativ-Spiels präsentierten Hersteller Microsoft und Entwickler-Studio Mojang „Minecraft Earth“ für iOS- und Android. Es scheint sich auf direktem Konfrontations-Kurs mit „Pokémon Go“ sowie dem ähnlichen „Harry Potter Wizards Unite“ zu befinden. Wie bei dem bekannten Nintendo-Hit wird mithilfe der Smartphone-Kamera aufgenommene Umgebungs-Optik um virtuelle Objekte ergänzt oder „augmentiert“. In diesem Fall sind das allerdings keine possierlichen Hosentaschen-Monster, sondern Kreaturen und sogar Bau-Elemente aus dem „Minecraft“-Kosmos. Die darf man anschließend sogar in eigene Konstruktionen einbringen und sie zum Beispiel per Handy auf dem Schreibtisch platzieren.

Möglich gemacht wurde der AR-Zauber mit Microsofts Technik „Azure Spatial Anchors AR Tracking“, die bereits bei der AR- und VR-Brille HoloLens zum Einsatz kam. Wann genau „Minecraft Earth“ erscheint, ist noch unklar, allerdings startet bereits in diesem Sommer eine geschlossen Beta-Phase. Wer sich dafür registrieren möchte, behält die offizielle Website im Blick.