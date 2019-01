Aiman Abdallah zeigt seine "Galileo Big Pictures" nun durchaus erfolgreich am Dienstagabend. (ProSieben)

Erst Ende November vergangenen Jahres sind die „Galileo Big Pictures“ in den Dienstagabend gewechselt. Wie es scheint, ist die Bilderschau von Aiman Abdallah im neuen „Factual Dienstag“ von ProSieben klug platziert. Nach schwächerem Start legte das Wissens-Format kontinuierlich zu. Bereits Mitte Dezember erreichte es erstmals einen zweistelligen Wert in der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei ordentlichen 11,1 Prozent. Weil es mit diesem Zuspruch ruhig so weitergehen darf, hat Abdallah für die zweite Sendung des neuen Jahres wieder einen interessanten Titel gefunden. Er zeigt „50 Bilder, im entscheidenden Moment aufgenommen“. Unter anderem ist zu sehen, wie sich eine bedrohlich finstere Wolke über der US-Metropole Phoenix auftürmt. Es folgt ein fürchterlicher Knall. Tatsächlich entpuppt sich der vermeintliche Atompilz als eine „Regenbombe“. Bei dem extrem seltenen Naturschauspiel klatscht eine enorme Wassermenge mit hoher Geschwindigkeit auf eine kleine Fläche. Nach dem Aufprall breitet sich der Platzregen-Schwall mit bis zu 250 Kilometern pro Stunde aus.