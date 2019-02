Gibt sich einen futuristischen Anstrich: das 6.000 teure Profi- und Edel-Headset "VR-1" von Varjo Technologies. (Varjo Technologies)

Gestochen scharfe virtuelle Realität: Die neue Cyber-Brille Varjo VR-1, die sich aktuell mit einem Kaufpreis von rund 6.000 Euro vor allen an Profi-Anweder richtet, könnte sich technisch als wegweisend herausstellen - auch für den Spiele-Bereich. Denn anders als gängige (und vor allem erschwinglichere) VR-Geräte wie Oculus Rift, HTC Vive oder PlayStation VR ergänzt die Varjo ihre primäres Display durch ein zweites. Das ist allerdings liegend und im unteren Teil des Gehäuses verbaut. Darum muss sein Bild ins Zentrum der übrigen Bilddarstellung hinein gespiegelt werden. Der Gag dabei: Weil dieser zentrale Bereich eine wesentlich höhere Pixeldichte hat (3.147 ppi gegenüber den sonst üblichen 60 ppi), sind an dieser Stelle knackscharfe Abbildungen möglich und kann man zum Beispiel Menüschriften oder ähnliche Details problemlos erkennen.

Kleines Manko: Der Übergang zum vergleichsweise unscharfen Außenbereich der VR-Darstellung ist noch zu hart und deshalb bisher nur bedingt für Spiele-Anwendungen geeignet. Außerdem verwendet Varjo aktuell Displays von zwei verschiedenen Herstellern, weshalb bei näherem Hinsehen beim Übergang zwischen Innen- und Außenbereich dezente Farbunterschiede auffallen.

Varjo bewirbt seine "VR-1" als das erste Headset mit der natürlichen Auflösung eines menschlichen Auges. Das gilt allerdings nur für den zentralen Bildbereich. (Varjo Technologies)

Die VR-1 eignet sich dank ihrer komfortablen Einstellmöglichkeiten auch für Brillenträger, außerdem stellt sich das Headset automatisch auf die Stehstärke des Trägers ein - toll. Schade: Obwohl sich das Gerät auf Eye-Tracking versteht, also den Augenbewegungen des Nutzers folgt, ist die Funktion aktuell noch auf das unschärfere, also für die Abbildung des Außenbereichs zuständige Display beschränkt. Nächstes Jahr will Hersteller Varjo Technologies außerdem einen Augmented-Reality-Aufsatz einführen, der sich dort montieren lässt, wo aktuell noch eine verspiegelte Fläche auf der Außenseite der VR-Brille prangt.