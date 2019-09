Ein neues Patent beschreibt neue Eingabe-Geräte für Nintendos Switch: Glaubt man den Abbildungen, dann sind die überarbeiteten Joy-Cons biegsam. (Nintendo)

Die beiden abnehmbaren Controller gehören zu den zentralen Features von Nintendos aktueller Spiele-Hardware Switch - immerhin sind sie es, die die Konsole zum Hybriden machen, der sowohl für den TV- also auch den Mobile-Betrieb geeignet macht. Trotzdem sind die sogenannten „Joy-Cons“ noch nicht perfekt, vor allem ihre wenig ergonomische Form macht sie für so manche Hand zum Greif-Ärgernis.

Offenbar ist Nintendo dieses Problem bewusst, denn ein jüngst aufgetauchtes Controller-Patent des Herstellers scheint eine verbesserte Version der beiden Eingabe-Geräte vorzusehen: Glaubt man den darin enthaltenen Zeichnungen und Beschreibungen, dann lassen sich die überarbeiteten Joy-Cons im oberen Drittel biegen beziehungsweise nach hinten „umknicken“ - und das sogar im Mobil-Betrieb. Auf diese Weise könnte man beide Eingabe-Geräte der Handform und Position anpassen.

Sogar im Handheld-Modus soll es möglich sein, die Eingabe-Geräte nach hinten zu knicken, damit sie sich besser der Passform der Spielerhand anpassen. (Nintendo)

Ob das Patent tatsächlich Anwendung finden wird, ist bisher unbekannt. Allerdings ist Nintendo gerade so sehr mit der Entwicklung und Veröffentlichung neuer Switch-Versionen beschäftigt, dass biegsame Joy-Cons nicht vollkommen abwegig erscheinen. Noch diesen Monat veröffentlicht der Hersteller die ausschließlich für den Handheld-Nutzen gedachte und mit 230 Euro ausgepreiste „Switch Lite“, außerdem hat man erst kürzlich eine dezent verbesserte Switch-Version mit aufgebohrter Akku-Laufzeit auf den Markt gebracht. Obendrein halten sich noch immer Gerüchte über eine Switch-Version mit aufgemotzter Performance. Und last but not least hat Nintendo vor einigen Tagen Videos zu einem noch nicht näher definierten Fitness-Controller für die Switch ins Netz gestellt.