Der Kölner Dom ist das Wahrzeichen der Stadt. (WDR / 2Pilots)

Der Kölner Dom ist am Freitagmorgen wegen eines verdächtigen Mannes evakuiert worden. Der Mann habe sich auffällig verhalten und sei daraufhin von Polizisten festgenommen genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Seine Identität sei noch unklar. Aus Vorsicht wurde der Dom mit Spürhunden abgesucht. Der Mann sei mit einem Transporter auf der Domplatte vorgefahren und mehrmals in das Gotteshaus gelaufen, berichtete ein Polizeisprecher vor Ort. Gegen 8.15 Uhr habe der Sicherheitsdienst des Doms deswegen die Polizei alarmiert.

Bei dem Mann handele es sich laut Ausweis um einen Mann dem Raum Aachen. Der Transporter sei leer gewesen. Ob der Mann etwas in den Dom gebracht habe, sei unklar. (dpa)